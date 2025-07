El runrún: El Recreativo se cuela en la Velada del Año V

El Recreativo de Huelva es grande en historia, aunque tiene mucho por escalar en el fútbol nacional para alcanzar el lugar que le corresponde por solera y afición. Sin embargo, de algún modo siempre brilla, aunque sea un instante. Lo hizo en la quinta edición de La Velada del Año, evento organizado por Ibai Llanos este fin de semana en el estadio de la Cartuja de Sevilla.

Para quien no esté muy familiarizado con esta celebración, se trata de un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades. Es retransmitido en Twitch anualmente desde 2021, y viene de cosechar un récord histórico mundial en esta plataforma.

En total se celebraron siete combates: Peereira7 vs. Rivaldios, Alana vs. Ari Geli, Perxitaa vs. Gaspi, Abby vs. Roro, Viruzz vs. Tomás Mazza: Viruzz, Andoni vs. Carlos Belcast: Andoni y TheGrefg vs. Westcol.

En cuanto a las actuaciones musicales, pasaron por el escenario los artistas Aitana, Myke Towers y Eladio Carrión, Melendi, Grupo Frontera y Los del Río, y cerró De La Rose.

Fue en el segundo concierto cuando Eladio Carrión, artista nacido en Estados Unidos y establecido en Puerto Rico, sacó una bufanda del Recreativo de Huelva, detalles que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. El Decano reaccionó y compartió una imagen de este momento con el texto «El Decano siempre será omnipresente. ¿Te esperamos pronto por el Nuevo Colombino, @eladiocarrion?». Por la impagable publicidad y el detalle debería venir al Trofeo Colombino, al partido de Segunda RFEF que quiera y con todos los gastos pagados.