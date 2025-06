El runrún: Rocieros de uniforme

El Rocío es una gran familia que tiene de todo. Muchas de las personas que viven con intensidad esta tradición son las hermandades filiales, que traen devotos desde todo Andalucía y puntos del resto de España y hasta de Europa. Pero hay otros rocieros que van de uniforme y velan porque el resto pueda vivir su romería soñada. No peregrinan pero están con ellos en el camino, no participan directamente de los rezos y actos, pero no se pierden ninguno, para velar por el orden y seguridad de todos. Y así cada día y cada minuto, al servicio de los demás.

Eso lo saben bien y lo valora la Hermandad Matriz del Rocío, siempre atenta a todo y dispuesta a reconocer la aportación de cada participantes a la celebración. Es por eso que en el Santuario rociero, como es tradicional, su junta de gobierno, con el presidente Santiago Padilla a la cabeza, ha reconocido su labor a todos los agentes de la Guardia Civil que han participado en esta romería de 2025.

Uno a uno han recibido una medalla y palabras de agradecimiento, que han sido muy bien recibidas por los agentes, que sirve con verdadera vocación a este propósito. Entre los profesionales reconocidos está Elisa García, responsable de Comunicación que trabaja día a día con los medios de Huelva.

«Me gustaría compartir con vosotros un momento muy especial que he vivido hoy. La Hermandad Matriz de Almonte ha impuesto sus medallas a agentes de la Guardia Civil por su participación en la Romería, entre ellos a mí como componente de la OPC y como reconocimiento al trabajo en comunicación. Va dedicado también a Pedro actualmente componente de Opc Sevilla y que tantos Rocíos ha vivido conmigo. También de Carlos que lleva dos años viviendo el Rocío sin descanso. Un abrazo a todos. Me hace muchas ilusión compartirlo con vosotros, ya que también sois parte de nuestro trabajo», ha declarado agradecida y satisfecha. Un gran aplauso para ella y todos los agente por su gran labor.