Miércoles Santo de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Miércoles Santo en Huelva. Se trata de una de las jornadas más intensas de la Semana Santa onubense, que hoy tendrá en la calle a las hermandades de La Victoria y La Esperanza, las dos advocaciones marianas más importantes de la ciudad. Las hermandades del Prendimiento y Santa Cruz complementan esta jornada.

Después de dos jornadas en las que la meteorología ha complicado sobremanera el discurrir de las cofradías por las calles de la capital, hoy las previsiones son más halagüeñas. No se se descarta, sin embargo, que la lluvia pueda volver a hacer acto de presencia.