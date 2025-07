La inesperada reacción de un jiennense al ver la playa de La Antilla: «Aquí la gente maneja dinero»

«¿En qué trabajáis los de Huelva?» se pregunta, entre risas, Álvaro, un jiennense que reside en Canarias y que ha visitado por primera vez la playa de La Antilla. Su reacción, entre la sorpresa y la admiración, se ha vuelto viral en redes sociales.

Álvaro (@alvaropatoon en TikTok) es maestro y aprovecha sus vacaciones para recorrer distintos rincones de España. Este verano le ha tocado a Huelva, y su vídeo disfrutando de una tarde en La Antilla ha sido todo un fenómeno. «Es todo playa. Vamos a echar aquí la tarde… y por lo visto aquí hay tardeo», comenta, sorprendido por la vida social a pie de mar.

«Esto parece de futbolistas»: casas frente al mar

Uno de los momentos más compartidos del vídeo es cuando Álvaro señala una casa a pie de playa: «Aquí la gente maneja dinero. Esta casa parece de un futbolista», dice, sin poder ocultar su asombro. «¿Dónde trabajáis? Porque esto es una locura», añade, refiriéndose a las grandes viviendas junto al mar que le han llamado especialmente la atención.

El ambiente relajado de La Antilla también le sorprendió, destacando la posibilidad de pasar la tarde en la playa sin aglomeraciones, algo poco habitual en pleno verano andaluz. «Estoy aquí y no hay nadie, no está masificada. ¿Dónde has visto una playa de Andalucía que esté completamente vacía?», pregunta sin dar crédito.

Zonas caninas, pesca y hasta pista de fútbol

Otro de los detalles que Álvaro resalta con entusiasmo es la organización y diversidad de servicios en la playa. Enseña un cartel con indicaciones hacia zonas específicas: área de pesca, playa canina, e incluso una pista de fútbol sobre la propia arena. «Aquí la gente sabe cosas», comenta divertido, mientras graba todo lo que ve a su alrededor.

El vídeo se convierte así en una pequeña guía espontánea de La Antilla, desde la mirada de alguien que la descubre por primera vez.

Las «boliñas» de chocolate típicas de Huelva

Pero si hay un detalle que termina por conquistar al jiennense, es el dulce típico que compra en uno de los puestos de la zona: una bola de chocolate, conocida cariñosamente como «boliña». «La mía es de Kinder… esto es lo mejor de las playas de Huelva», dice mientras la enseña a cámara con entusiasmo.

El vídeo cierra con una declaración: «Me mudo a Huelva». Y no es para menos. Álvaro ha vivido en islas y viajado por media España, pero su primera vez en la costa onubense le ha dejado claro que, a veces, el paraíso está más cerca de lo que uno cree.