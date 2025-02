Luto en el mundo de la música de Huelva con la muerte de José Carlos Roca

El mundo de la música de Huelva está de luto este jueves tras el repentino adiós de José Carlos Roca, muy conocido en la ciudad, como puede comprobarse viendo la gran cantidad de mensajes de condolencia y ánimo a amigos y familiares durante toda la tarde en las redes sociales.

José Carlos Roca, polivalente en el mundo de la música, colaboró con muchos artistas de Huelva a lo largo de los últimos años. Su padre es uno de los grandes de la música andaluza. Se trata de Pepe Roca, que brilló en bandas como Alameda y Jarcha, entre otras.

Pepe El Marismeño señalaba en sus redes sociales que «la vida no es justa, intento ver lo positivo, pero por qué pasa ahora con otro amigo joven, musicazo, con su hijo recién nacido, un amigo ejemplar... José Carlos Roca, hijo del genio Pepe Roca, descansa en paz».

La artista Sandra Carrasco escribía: «Mi más sentido y profundo pesame a la familia de mi querido paisano José Carlos Roca al que llevo en mi corazón para siempre. Un abrazo especial al maestro Pepe Roca. Vuela alto querido José Carlos, la vida a veces no se entiende, sólo hay que vivir haciendo el bien y disfrutando de cada segundo como el último. Dios te tenga en su gloria».

José Luis Roca durante un concierto junto a su buen amigo Alejandro Rivera maf

En una entrevista que concedió el también artista onubense Alejandro Rivera a Huelva24.com, señalaba que «creo que José Carlos Roca es el músico que mejor me conoce y con el que más facilidad tengo para conectar emocionalmente en el escenario. Tenemos un mismo lenguaje y yo solo puedo agradecer a la vida y a él por su generosidad conmigo y nuestras canciones. Creo que ha sido un regalo que me ha dado la vida y afirmo que sin José Carlos este disco no hubiera sido posible. Desde que le propuse la producción de este disco hace dos años, no se ha cansado en ningún momento de mostrarme su ilusión e implicación en cada uno de los procesos que hemos llevado a cabo".

"Hemos compartido tantas vivencias que lo que nos une es más que la música, lo siento como familia. De hecho, como anécdota te cuento que su hijo ha nacido en medio de todo este proceso. Justo una hora antes del lanzamiento en plataformas digitales de uno de los adelantos de este disco, nació Carlos», añadía Rivera.

Hermandad del Rocío

Y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva destacaba: "Gran músico onubense, su talento y su pasión por el violonchelo le han llevado a trabajar con los mejores artistas del plantel nacional. Un legado musical recibido de su padre, el gran Pepe Roca, José Carlos nunca olvidó que la música es un Arte en el que él, tímido y humilde, ha sido grande. Tuvimos el grandísimo honor de que nos acompañara con su chelo en la inolvidable mañana del 19 de mayo durante la Misa Pontifical de Pentecostés dejándonos momentos para el deleite. Descansa en paz, querido José Carlos, dejas un gran vacío en la cultura onubense".