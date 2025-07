Juan José Cortés tras aceptar la condena por agresión: «Me veo en el derecho de defender a mi hija hasta las últimas consecuencias»

Juan José Cortés, padre de Mari Luz, se ha pronunciado tras aceptar la condena por agredir a una mujer, tiktoker, que se había mofado públicamente a través de esta red social de la muerte de su hija. Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando Cortés se topó de forma casual con esta mujer en la estación de Santa Justa de Sevilla y se produjo la agresión.

Agresión por la que ha admitido el pago de 2.500 euros de indemnización, dos años de alejamiento de esta mujer (ya cumplidos), y seis meses de prisión, que no tendrá que pisar porque la pena ha quedado suspendida durante dos años con la obligación de no volver a cometer un hecho delictivo.

Tras reconocer su responsabilidad penal, Juan José Cortés ha utilizado su propio perfil en TikTok para valorar su postura y dejarla clara. «No voy a justificar la agresión porque está tipificada y penada en el Código Penal y, por lo tanto, me veo obligado a aceptarlo, pero como padre me veo en el derecho de defender a mi hija hasta las últimas consecuencias».

A lo largo del vídeo, Cortés relata con visible indignación cómo la persona agredida —a la que no nombra, pero califica de «individua»— difundió comentarios profundamente ofensivos en redes sociales al que él como padre trató de poner fin, sin éxito. «Esta individua dijo auténticas barbaridades contra mi hija, burlándose y riéndose de su muerte», explica. «Yo iba a denunciar a esta señora, me senté con mis abogados, pero a lo más que íbamos a llegar era a una condena por un delito de injurias, que no está penado con cárcel, sino con multa. Pero como esta señora es insolvente, me dijeron que no merecía la pena que nos metiésemos en los tribunales para nada. Intenté cerrarle la cuenta de TikTok, pero tampoco hay mecanismos para poder hacerlo, por lo tanto cuando fui a la Policía me dijeron que no podían hacer nada», insiste, explicando todo su recorrido para tratar de parar lo que el considera agresiones contra su hija.

Estrés postraumático

Fue entonces cuando, de forma inesperada, se produjo el encuentro en la estación de tren. «Y, qué quieres que te diga, ¿qué padre aguanta que se ponga delante suya aquella persona que ha agredido verbalmente a sus hijos?», se pregunta Cortés en el vídeo, en el que deja ver también que detrás de su reacción está su estrés postraumático.

«Nosotros los padres tenemos todo el derecho del mundo a defender con uñas y dientes a nuestros hijos, con todos los medios a nuestro alcance. Cuando yo me la encontré, debido a mi enfermedad saltaron todas las alarmas y yo la agredí, de manera inconsciente, porque sufro de estrés postraumático y cuando estoy en situaciones de estrés no soy capaz de controlar lo que me pasa».

Juan José Cortés -con miles de reacciones en este video-, considera que «es triste que un padre se tenga que ver en esta situación. Pero yo, como padre, lo que no voy a consentir es que nadie agreda a mis hijos. Protegeré a mis hijos con todo lo que esté a mi alcance, y si tengo que pagar cárcel, pagaré cárcel, y si tengo que ser condenado, seré condenado, pero lo seré como un padre que defiende a sus hijos», concluye, contundente.

Cabe recordar que Cortés fue noticia recientemente por graduarse en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Reconocía entonces, en una entrevista con Huelva24, que tal vez no se planteaba el ejercicio de la abogacía por su enfermedad, por no saber cómo iba a reaccionar ante situaciones de especial tensión.

«Yo creo que mi enfermedad no me permite tener una actividad continua. Yo no puedo ir a una confrontación que me pueda provocar un estrés, porque me bloqueo y no sé salir del bucle en el que entro», aseguraba entonces.