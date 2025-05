Un sevillano va a Matalascañas y la lía en redes sociales por este comentario: «Sevilla no tiene playa, pero...»

Matalascañas es uno de los destinos más habituales de los sevillanos y sevillanas que quieren pasar un día en la playa. El motivo principal es la cercanía que existe entre este núcleo urbano perteneciente a Almonte y la provincia de Sevilla. En poco menos de una hora en coche es posible llegar hasta Matalascañas partiendo desde la capital de Andalucía.

Por eso es muy frecuente ver a un gran número de sevillanos en esta playa onubense. Tanto es así que a veces, incluso, se realizan ciertas bromas afirmando que Matalascañas, en realidad, es como si perteneciera a Sevilla. Este asunto, por lo general, suele generar cierta crispación entre onubenses y sevillanos, como se ha podido comprobar en TikTok a raíz de un vídeo publicado recientemente.

La broma de un sevillano con Matalascañas

Un sevillano compartió hace unos días un vídeo en su cuenta de TikTok (@danielsr1988) donde realizaba una pequeña broma relacionada con la playa de Matalascañas. En el vídeo, se puede ver a este hombre bailando en la orilla junto a una mujer junto con la descripción: «Sevilla no tiene playa… pero tenemos Matalascañas».

Se trataba de una pequeña broma sin mala intención que ha provocado cierto enfado en algunos usuarios, como se ha podido comprobar en los más de 400 comentarios que ha recibido el vídeo.

Los comentarios que ha recibido el vídeo

Los onubenses que han visto el vídeo no han dudado en dejar claro que Matalascañas pertenece a Huelva, no a Sevilla. «Matalascañas es de Huelva, no de los sevillanos», «Sevilla es muy bonita… si no fuera por los sevillanos», «No entiendo esta rivalidad», «Según un estudio hay una parte de Matalascañas que físicamente pertenece a la ciudad de Sevilla», «Siguen sin tener playa porque Matalascañas es de Huelva», «Qué Sevilla no tiene playa, no se enteran», han sido algunos de los comentarios.

Se trata de un tema que siempre suele provocar cierta polémica y que genera opiniones de todo tipo, como se ha demostrado una vez más gracias a este vídeo publicado por un sevillano que realizó una pequeña broma que no ha pasado desapercibida en redes sociales.