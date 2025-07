Agresión sexual en Cartaya: prisión provisional para un hombre detenido en la localidad

Conmoción en Cartaya tras trascender la noticia de la detención de un hombre por supuesta agresión sexual a un vecino de la localidad. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional del detenido, según han confirmado desde la Guardia Civil, por unos hechos que habrían sucedido el pasado domingo.

El alcalde de la localidad, Manuel Barroso, manifestaba ayer mismo su pesar al respecto de los mismos, asegurando que «hoy nos embarga una terrible noticia que nos afecta a todos».

«Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo me siento, y mucho más para imaginar el inmenso dolor que deben estar atravesando los familiares de nuestro vecino», señalaba el primer edil, considerando que «el revuelo en nuestro pueblo es comprensible. Estas cosas no deberían suceder. No debería existir siquiera un nombre para actos tan deleznables. Abusar de una persona de esa manera no tiene justificación posible«.

Apoyo a la víctima y su familia

Barroso ha trasladado públicamente su «apoyo y solidaridad a nuestro vecino y a su familia. Que sepan que no están solos«, al tiempo que ha solicitado que «la justicia actúe con firmeza. Que quienes cometieron semejante aberración respondan ante la ley y cumplan con la condena que les corresponda«.