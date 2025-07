Campaña conjunta de alcohol y drogas en Isla Cristina: un conductor cuadruplicaba la tasa permitida tras chocar en Islantilla

La campaña de control de alcohol y drogas anunciada la pasada semana por la Policía Local de Isla Cristina en colaboración con la Guardia Civil se ha saldado con un buen número de sanciones administrativas y la instrucción de diligencias judiciales por delitos contra la Seguridad Vial. En total, se sometió a control a 56 conductores, según ha informado este martes la Policía Local del municipio.

Entre las infracciones detectadas en este más de medio centenar de controles destacan siete sanciones por circular sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla, una por carecer del seguro obligatorio, tres por no llevar puesto el cinturón de seguridad, una por conducir sin el permiso habilitante para el vehículo en cuestión, otra por no respetar una señal de STOP, y otra más por utilizar el teléfono móvil al volante. Asimismo, se registró una alcoholemia positiva que derivó en sanción administrativa.

Más allá de las sanciones, también se abrieron diligencias al juzgado por delitos más graves. En concreto, se investiga a tres conductores por circular sin permiso de conducción, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y superar la tasa máxima permitida de alcohol, al estar implicado en un accidente de circulación.

Ebrio, sin seguro ni ITV

Este último caso es especialmente llamativo, con un conductor que circulaba por una zona concurrida de Islantilla golpeó varios elementos del mobiliario urbano antes de ser interceptado. En la segunda prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 1,15 miligramos por litro de aire espirado, casi cuatro veces el límite legal. Además, el vehículo no contaba ni con seguro ni con ITV en vigor.

Desde la Policía Local de Isla Cristina se ha querido lanzar un mensaje claro a la ciudadanía. «Un vehículo no es un juguete», subrayan, al tiempo que advierten sobre los peligros de confiarse con frases como «a mí dos copas no me hacen nada», «voy ahí al lado», o «por el pueblo no pasa nada».

«Sí pasa —añaden—, y lo mínimo son sanciones o comparecencias judiciales, pero lo peor pueden ser accidentes, atropellos o cualquier otro percance grave».

La campaña ha tenido como objetivo principal reforzar la seguridad vial y prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas al volante.