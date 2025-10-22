El Carnaval Colombino de Huelva 2026 ya tiene fechas: la gran final será un jueves

El Carnaval Colombino 2026 comienza a tomar forma. Tras la reunión mantenida entre autores, directores, representantes legales y presidentes de peñas de los grupos participantes de la capital, junto a la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval (FOPAC) y la Asociación de Autores del Carnaval de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva ha cerrado el calendario oficial de la próxima edición. El encuentro, presidido por el concejal de Cultura, Nacho Molina, contó también con técnicos del área y concluyó con la aprobación «unánime», según se ha trasladado, de las fechas clave del certamen.

Así, el Gran Teatro volverá a ser el epicentro del concurso, que arrancará el 8 de febrero con la Muestra Infantil y culminará el 12 de febrero con la Gran Final. A partir de entonces, la fiesta se trasladará a las calles.

Fechas clave del Carnaval Colombino 2026 8 de febrero – Muestra Infantil (Gran Teatro)

12 de febrero – Gran Final (Gran Teatro)

13 de febrero – Pasacalles y tarde de callejeras

14 de febrero – Pregón en la plaza de la Merced (mañana/mediodía) y cabalgata (tarde/noche)

15 de febrero – Carnaval en los barrios

18 de febrero – Entierro del Choco

Pese a que el traslado de la gran final a la noche de un jueves -en los últimos años se ha celebrado siempre en sábado- ha generado cierta polémica en redes sociales, desde el Ayuntamiento destacan la «unanimidad» que mostraron los asistentes a la reunión celebrada en la Cada Colón. Así, desde el área de Cultura señalan que, ya con este calendario por delante, los grupos y peñas podrán «empezar a organizar su agenda con tiempo» de cara al Carnaval 2026.

Ajustes en las bases del concurso

Durante la reunión también se abordó una «modificación leve» en la puntuación de los cuartetos, que quedará reflejada en las bases del próximo concurso, previstas para su publicación en noviembre de 2025. En ellas se incluirán además todos los requisitos administrativos necesarios para el cobro de premios y gratificaciones, conforme a la normativa municipal vigente.

«El objetivo es evitar los retrasos y confusiones de la pasada edición», explicaron desde el Ayuntamiento, que se compromete a facilitar la información a los grupos inscritos y agilizar los pagos a través de la empresa adjudicataria de la organización del certamen.

En los próximos días se convocará el concurso para la elección del cartel oficial del Carnaval Colombino 2026. Asimismo, se abordó la elección de un nuevo presidente del jurado, que ocupará el cargo por un máximo de dos años.