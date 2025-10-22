Accidente en Huelva: Un muerto y seis heridos en una colisión entre dos coches en Trigueros

Un joven de 19 años es la víctima mortal del accidente, ocurrido en la noche de este martes en la A-49

El accidente ocurrido anoche en Trigueros
El accidente ocurrido anoche en Trigueros
Mario Asensio Figueras

Huelva

Un joven ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas al colisionar dos turismos la noche del martes en la localidad onubense de Trigueros, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la noche en el kilómetro 70 de la A-49, sentido Huelva. Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para informar de la colisión de dos turismos en la que había personas atrapadas y heridas.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos de los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y de Mantenimiento de Carreteras.

Seis personas heridas

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un joven de 19 años y que seis personas resultaron heridas en este accidente: cuatro de ellas fueron evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez y otras dos al Infanta Elena de la capital.

