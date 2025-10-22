Una mujer cumple 100 años en Huelva y le hace esta curiosa petición a su bisnieto: «Yo no quiero morirme, pero si me muero...»

Una vecina de Huelva acaba de cumplir nada más y nada menos que 100 años. Una cifra redonda a la que muchos no llegan. Además, esta onubense acaba de cruzar ese umbral sólo apto para algunos afortunados con una vitalidad que sorprende. Y, sobre todo, un gran sentido del humor.
Ha sido su bisnieto el que ha mostrado esa faceta tan simpática de nuestra protagonista través de las redes sociales. @carloscruzrzz ha publicado un vídeo con su bisabuela a la que fue a visitar a Huelva con motivo de su centenario. Junto a su madre y nieta de la homenajeada protagonizaron un momento muy entrañable.
Así, la madre de @carloscruzrzz le pide que no se vaya a morir en la antesala de la celebración de su cumpleaños.«No te vayas a morir ahora que está todo pagado». A esta broma, la centenaria abuela responde con gracia a raudales: «Yo no quiero morirme, pero si me muero, vosotros vais a la juerga». Ante esa insólita proposión, su nieto le contesta, «y la fiesta en el tanatorio».
La bisabuela insiste: «No, no vosotros hacéis la fiesta y luego vais a acompañarme un ratito por la noche». El sentido del humor en esa casa queda de manifiesto nuevamente cuando su nieta le responded: «Acompañarte poquito, porque después de tanta cerveza». La escena se completa con una frase cargada de cariño del bisnieto: «Abuela, si tú no te vas a morir, tú estás muy buena».
