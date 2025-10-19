Recreativo de Huelva - Xerez en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Segunda RFEF 2025-2026

Tras verse las caras en épocas mejores, el Recreativo de Huelva y el Xerez Club Deportivo se miden este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el estadio Nuevo Colombino con un gran ambiente en las gradas.

Tres puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. El Decano llega al choque con 11 puntos tras empatar en el campo de la Deportiva Minera y el Xerez ganó 1-0 al Almería B. Ambos se postulan como favoritos a estar en los puestos destacados esta temporada.

La afición del Recreativo vuelve a examinar a su equipo, del que espera mucho esta temporada.

Sigue en minuto a minuto del partido en nuestro directo:

