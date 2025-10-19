Recreativo de Huelva - Xerez en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Segunda RFEF 2025-2026
El Decano recibe en un vibrante derbi al conjunto jerezano, separados por tres puntos en la clasificación
Previa Recreativo-Xerez: Un clásico derbi andaluz en otra realidad (12.00 h, online)
Huelva
Tras verse las caras en épocas mejores, el Recreativo de Huelva y el Xerez Club Deportivo se miden este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el estadio Nuevo Colombino con un gran ambiente en las gradas.
Tres puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. El Decano llega al choque con 11 puntos tras empatar en el campo de la Deportiva Minera y el Xerez ganó 1-0 al Almería B. Ambos se postulan como favoritos a estar en los puestos destacados esta temporada.
La afición del Recreativo vuelve a examinar a su equipo, del que espera mucho esta temporada.
Sigue en minuto a minuto del partido en nuestro directo:
Arranca el partido en el Nuevo Colombino
Ya rueda el balón en el césped del coliseo albiazul, que presenta un gran ambiente en las gradas.
Morilla, al ataque
En la rueda de prensa previa al encuentro Pedro Morilla fue preguntado por la posibilidad de alinear de inicio ante el Xerez a dos delanteros. El entrenador sevillano, que no quiso dar pistas, admitió de que era una opción, que finalmente se ha hecho realidad. El Recreativo jugará al ataque con un esquema 4-4-2, con Roni y Caye como referencias.
También hay once del Xerez
Juegan de inicio. De la Calzada, Guille Campos, Moisés, Josete, Chacartegui, Adri Rodríguez, Ismae, Javi Rodríguez, Mati Castillo y Nané. Se quedan en el banquillo Santos, Franco, Zelu, Charaf, Leo Vázquez, Hugo Díaz, Ricky, Fuentes y Bless.
Por tanto los exalbiazules Zelu y Charaf tendrán que esperar su oportunidad.
El Decano jugará con dos delanteros
Forman el once: Jero Lario; Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos, Alberto López; Antonio Domínguez, Javi Castellano, Iván Romero, Paolo; Roni y Caye
Se quedan en el banquillo David Gil, Leo Mascaró, Dani Romero, Alberto Vela, Pepe Mena, Álex Bernal, Arcos, Mario Da Costa y Juan Almeida.
Hay tres cambios con respecto al último once: En defensa entra Alberto López por Juancho Villegas y en puestos más adelantados Antonio Domínguez y Roni por Arcos y Pepe Mena.
La opinión previa de José Carlos
José Carlos: «Hemos visto partidos de los rivales y puedo asegurar que no juegan de igual manera que contra nosotros»
Así ve el encuentro Roni
Por primera vez sin bajas
El Recreativo, con toda la plantilla disponible, por primera vez en toda la temporada
El análisis de Pedro Morilla
Pedro Morilla: «Creo que no se está siendo justo con los jugadores; con el entrenador, me da igual»
El técnico del Recreativo dice que no entiende el nerviosismo de la afición y asegura que «su exigencia no está por debajo de lo que dan los jugadores»
La previa del encuentro
Un clásico derbi andaluz en otra realidad
El duelo que en su día fue en la cumbre por alcanzar Primera División se revive este domingo con la misma pasión en las gradas y ambición en el campo en Segunda RFEF
