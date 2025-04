Ara Malikian regresa a Huelva con un concierto en el Foro Iberoamericano este verano

A falta de conocer la programación completa por parte de la Diputación de Huelva, ya se conoce uno de los conciertos que llenarán de música en vivo el Foro Iberoamericano de La Rábida. Es el de Ara Malikian, genial violinista que presentará en este emblemático espacio de conciertos el 18 de julio (22.30 horas) el recital de su nueva gira 'Intruso Word Tour'. Las entradas ya están a la venta en la web del artista.

'Intruso' es un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música.

Mailikian explica sobre su identidad y su transcendencia en la música en la que se reconoce que «en el Líbano no me consideraban suficiente «libanés» porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente «armenio» porque había nacido en Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban «europeo» porque no había nacido en Europa».

Al respecto continúa diciendo que «esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar».

«El mundo entero es mi hogar»

Sin embargo, esta condición de «intruso» le brindó «la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural». Sentencia que «gracias a mi condición de «intruso», he descubierto que el mundo entero es mi hogar. Mi casa está en mi cuerpo y en mi alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal».