Éstos son los doce largometrajes y 100 cortos que competirán en la sección oficial del Festival de Cine de Islantilla

La Organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha dado a conocer este viernes la relación de doce largometrajes y 100 cortos que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2025, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla.

Este festival, que celebrará su decimoctava edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el patio del Centro Activo de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.

Representando a 20 nacionalidades diferentes, el Festival de Islantilla incluirá doce largometrajes y 100 cortos a concurso dentro de su Sección Oficial.

Los largometrajes seleccionados, concretamente, proceden de Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Francia y Turquía, y la relación de títulos es la siguiente:

- 'Antonio, el bailarín del España', de Paco Ortiz (España, 2025)

- 'Atín Aya. Retrato del silencio', de Hugo Cabezas y Alejandro Toro (España / 2024)

- 'Des Voix', de François Szabowski (Francia / 2024)

- 'Fandango', de Remedios Malvárez y Arturo Andújar (España / 2024)

- 'Gülizar', de Belkis Bayrak (Turquía / 2024)

- 'Milch ins Feuer', de Justine Bauer (Alemania / 2024)

- 'Mr. Nadie', de Miguel Ángel Calvo Buttini (España / 2024)

- 'Por tu bien', de Axel Monsú (Argentina / 2024)

- 'Senegal. Un sueño de ida y vuelta', de Marcos Gualda (España / 2024)

- 'Te protegerán mis alas', de Antonio Cuadri (España / 2025)

- 'Un hombre libre', de Laura Hojman (España / 2025)

- 'Water Lilies', de Canho Lee (Corea del Sur / 2024)

Cortometrajes

En cuanto a la selección de cortometrajes, las 100 obras representan a las cinematografías de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia, Moldavia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Países Bajos y Taiwán.

Los títulos son los siguientes:

- '40 seconds', de Alberto Parrón (Taiwán / 2024)

- 'Abellón', de Fon Cortizo (España / 2024)

- 'Adiós', de Álvaro G. Company y Mario Hernández (España / 2024)

- 'Agonía', de Eulalia Ramón (España / 2024)

- 'Angie', de Josep Varo (España / 2025)

- 'Antón', de Mikel González Beorlegui (España / 2024)

- 'Aula 037', de Juanan Martínez (España / 2024)

- 'B203', de Manuel Rodríguez (Alemania / 2024)

- 'Beicon', de José Montero (España / 2024)

- 'Bicimaniacos', de Arturo Atral y Juan Carrascal Ynigo (España / 2025)

- 'Bienvenido', de Miguel Usandivaras y Martín Jalfen (Argentina / 2024)

- 'Bitter Weeds', de Reuben Hamlyn (Reino Unido / 2024)

- 'Blue Lake Whispers', de Hossein Khami (Irán / 2024)

- 'Buffet Paraíso', de Santi Amézqueta y Héctor Zafra (España / 2024)

- 'Cala, Cala Son', de Lucía Venero (España / 2024)

- 'Carmela', de Vicente Mallols (España / 2025)

- 'Casting', de Vicente Devesa (España / 2024)

- 'Chang Dong', de Yuan Yuan (EE.UU. / 2024)

- 'Chi(le)na', de Yoksan Xu (Chile / 2024)

- 'Ciclos', de David Orea Arribas (España / 2024)

- 'Cólera', de José Luis Lázaro (España / 2025)

- 'Corre, Adela', de Alba Pino (España / 2025)

- 'Cris', de Jonay García (España / 2024)

- 'Death is dreaming', de Afshin Soufian (Irán / 2024)

- 'Deliver me', de Joecar Hanna Zhang (EE.UU. / 2024)

- 'Depredador', de Javier Fesser (España / 2024)

- 'De-Sastre', de Marolyn Ávila, María F. Palma, Constanza Melio, Tommaso Mangiacotti y Kuang-Yi Lee (España / 2024)

- 'Dinner Dance', de Anna Gates (Nueva Zelanda / 2024)

- 'Discordia', de Álvaro Amate (España / 2025)

- 'Domenica Sera', de Matteo Tortone (Italia / 2024)

- 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja (España / 2024)

- 'Don't you dare film me now', de Cade Featherstone (EE.UU. / 2024)

- 'Egoísta', de Teresa Bellón y Úrsula Gutiérrez (España / 2024)

- 'El cambio de rueda', de Begoña Arostegui (España / 2024)

- 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos (España / 2025)

- 'El otro', de Eduard Fernández (España / 2024)

- 'En línea', de Ceres Machado (España / 2025)

- 'E'Stato un sogno', de Stefano Balossi (Italia / 2025)

- 'Estela', de Manuel Sicilia (España / 2024)

- 'Estigma', de Pilar García Elegido (España / 2025)

- 'Fagnes 1986', de Nicolas Monfort (Bélgica / 2024)

- 'Flocky', de Esther Casas Roura (EE.UU. / 2024)

- 'Francisco', de Sergio Avellaneda Belmonte (España / 2025)

- 'Freedom', de Arjan Brentjes (Países Bajos / 2025)

- 'Fuck Off', de David Baquero (España / 2024)

- 'Fuiste París', de Claudia Barral Magaz (España / 2024)

- 'Ghosting', de Yago Casariego (España / 2024)

- 'Insalvable', de Javier Marcos (España / 2024)

- 'La casa de Silvia', de Álvaro de Lucas (España / 2025)

- 'La colada', de María Monreal (España / 2024)

- 'La falta', de Carmela Sandberg (Argentina / 2025)

- 'La fuerza', de Cristina Martín y María José Martín (España / 2024)

- 'La mort', de Jesús Martínez (España / 2024)

- 'La paciente desconocida de Freud', de Antonia San Juan (España / 2024)

- 'La paz de los cementerios', de Raquel Troyano (España / 2024)

- 'La valla', de Sam Ortí (España / 2024)

- 'L'acquario', de Gianluca Zonta (Italia / 2024)

- 'Las pardas', de Simone Sojo (España / 2024)

- 'Le dernier dimanche de mai', de Aejandro Bordier (Francia / 2024)

- 'Les brebis ne savent pas nager', de Matthieu Allart-Grzygierzek (Francia / 2024)

- 'Líbranos del mal', de Andrea Casaseca (España / 2024)

- 'Lo que no se ve', de María Algora y Mikel Bustamante (España / 2025)

- 'Loc Sub Soare', de Vlad Bolgarin (Moldavia / 2024)

- 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho (España / 2025)

- 'Mamie', de Pedro Tamames (España / 2024)

- 'Manadas Alfa', de Concha Alonso (España / 2025)

- 'Manos que dan vida', de Juan Sebastián Arias (Colombia / 2024)

- 'Mañana muérete', de Rocío Martín (España / 2024)

- 'Maruja', de Álvaro G. Company (España / 2024)

- 'No estamos locos', de Lucía Criado Rosas (España / 2025)

- 'Orph', de Marta M. Mata (España / 2025)

- 'Pantelleria', de Jan Cornet (España / 2025)

- 'Parasomnia', de Daniel Noblom (España / 2024)

- 'Perla', de Ignacio Nacho (España / 2024)

- 'Planeta Fome', de Édier William (Brasil / 2025)

- 'Plastificados', de Nerea Úbeda (España / 2025)

- 'Quejío de loba', de Andrea Ganfornina (España / 2025)

- 'Ratiña', de Alicia Úbeda (España / 2025)

- 'Roba Estesa', de Xavier Pijuan (España / 2024)

- 'Rutina', de Roberto López Carneiro (España / 2024)

- 'Sala de espera', de Charise Yudewitz (Argentina / 2025)

- 'Secret Seed', Jung Yeon Byun (Corea del Sur / 2024)

- 'Selección natural', de Joan Álvarez Durán (España / 2025)

- 'Señora Bien', de José María Carrizo (Argentina / 2024)

- 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero (España / 2025)

- 'Solo Kim', de Javier Prieto y Diego Herrero (España / 2024)

- 'The Unbearing', de Also Sisters (EE.UU. / 2024)

- 'Tiempo y perdón', de Teresa Transacos (España / 2025)

- 'Time and again', de Jack Vincent (Polonia / 2024)

- 'Tingfinder', de Mads Koudal (Dinamarca / 2024)

- 'Tito', de Javier Celay (España / 2025)

- 'Trapos sucios', de María Barragán (España / 2025)

- 'Tristes tigres', de Adán Pichardo (España / 2024)

- 'Última salida', de Egoitz D. Ibargoitia (España / 2025)

- 'Umbra', de Pablo Otero (España / 2024)

- 'Utländsk', de Alba Lozano (España / 2024)

- 'Verde Rojo', de Andrés Suárez y Miguel Almanza (España / 2025)

- 'War and Peace', de Iman Hassandazeh (Irán / 2024)

- 'Xiao Wei', de Juajie Yu Yan (España / 2024)

- 'Yaya', de Sara Sálamo (España / 2024)