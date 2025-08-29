Europa se rinde al musical 'El médico' con firma onubense: «Tiene una partitura comparable a grandes títulos como Los Miserables»

El musical 'El Médico', con música del compositor onubense Iván Macías y libreto de Félix Amador, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano alemán. La producción presentada por el Theater Plauen-Zwickau ha logrado cifras históricas de asistencia y ha conquistado tanto a crítica como a público.

El director del teatro, Dirk Löschner, anunció en la gala de apertura de temporada que el musical había batido récords: 11.000 espectadores han asistido a las funciones en el Parktheater, lo que lo convierte en la producción más exitosa de los últimos 18 años.

Pero además del éxito de público, la crítica alemana se ha rendido a la música de Iván Macías. La prensa especializada califica al moguereño como uno de los compositores de teatro musical más destacados y demandados de Europa y coincidide en señalar el carácter monumental y conmovedor de la partitura. Hay medios especializados como Musicalzentrale, que destacan de la obra su «partitura monumental, comparable con grandes títulos como Los Miserables, Miss Saigon o el Fantasma de la Ópera. Sus melodías grandiosas y dramáticas crean un universo sonoro comparable también a Notre Dame de París o El Fantasma de la Ópera. Su interpretación en directo llena de matices recuerda a la música cinematográfica de Hans Zimmer: sin duda, ¡el gran punto fuerte de esta producción!«, relata la crítica.

Blickpunkt Musical destaca la «fuerza de la música de Macías» y otros medios especializados subrayan que «las melodías de Macías se clavan como un veneno dulce. Su elixir funciona: el público cayó rendido y ovacionó de pie durante varios minutos».

Tras conquistar a miles de espectadores en España desde su estreno en 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, 'El Médico' ha realizado más de 800 funciones por toda España con la producción de Beon Entertainment, y ha acumulado multitud de premios, incluyendo once premios Broadwayworld y cinco premios del teatro musical. Ahora su impacto internacional con este éxito en Alemania, refuerza la proyección del musical español en escenarios europeos de primer nivel.