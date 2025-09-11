El musical Tarzán llega a Huelva en octubre

De los productores de 'Peter, el musical' by Theatre Properties, llega a Huelva la adaptación de 'Tarzán', un clásico de la literatura, basada en la legendaria historia del Conde de Greystoke creada por Edgar Rice Burroughs.

En su gira nacional, el musical de Tarzán era parada en la Casa Colón los días 10 y 11 de octubre. Las entradas ya están a la venta. Se trata de una producción de corte familiar, escrita y dirigido por Silvia Villaú, con música inédita compuesta por José Enrique De La Vega y con una puesta en escena «que emocionará y hará disfrutar al espectador reviviendo esta gran historia de amor, amistad y familia», señalan desde la compañía.

La Productora española Theatre Properties nace de la mano del productor y Director Tomás Padilla en el año 2001. Durante los últimos 24 años ha llevado a cabo musicales de gran formato y excelente calidad. Es la productora de teatro musical más longeva de este país.

Sinopsis

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia estaì en cada rincón.

La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero maìs rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcoì el destino de la familia. Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos, pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.