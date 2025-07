Iván Macías reúne en 'Horizonte Broadway' a una pléyade de estrellas para llevar al Foro el mayor teatro musical de España

La provincia de Huelva será escenario el próximo 25 de julio del concierto más grande que se ha dado en España de teatro musical. 'Horizonte Broadway' es el título, visionario y revelador, del espectáculo, compuesto y dirigido por el onubense Iván Macías, que es «un regalo, un reencuentro con la música, las emociones y los recuerdos que has compartido con cientos de miles de personas en los grandes escenarios de este país y de Europa», en palabras del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano.

El Foro Iberoamericano acogerá este concierto sinfónico «creado, dirigido y soñado desde Huelva», concebido como un viaje por la música de Iván Macías, que contará con catorce de las mejores voces del teatro musical nacional que interpretan los musicales de éxito del compositor moguereño.

Toscano ha agradecido a Iván Macías «tu generosidad y tu compromiso con esta tierra, por lo que significa para todos los que creemos en el talento que nace en Huelva». Y ha subrayado que «detrás del telón hay mucho más que música: hay esfuerzo, pasión, visión, trabajo en equipo. Hay excelencia, y queremos que toda la provincia de Huelva conozca esta historia, que sepa lo que has sembrado, lo que has construido y que se sienta orgullosa».

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva H24

El creador del espectáculo lo concibe como «un Ave directo Madrid-Huelva-Huelva-Madrid para conectar la cultura, para que los niños de la provincia con talento que quieren dedicarse al teatro musical puedan tener una conexión con la realidad de lo que sucede en Madrid». Es el germen de 'Horizonte Broadway', porque según Macías, «cuando un niño con talento en Huelva se quiere dedicar al teatro, a las artes escénicas, tiene que ir a Madrid, porque Madrid es la capital europea y una de las tres capitales mundiales del teatro y del teatro musical», con el todo el esfuerzo personal y material que implica para su familia. «Igual ese niño de Huelva tiene más talento, pero menos oportunidades».

Noelia Rincón, «una voz prodigiosa y encantadora»

El mejor ejemplo de ese talento está representado en la joven onubense Noelia Rincón, «una voz prodigiosa, y encantadora», que desde muy pequeña ha participado en los musicales de Iván Macias y que hoy, con solo 17 años, es una artista que ya ha pisado escenarios tan exigentes como los de la Gran Vía madrileña. Desde el Liceo de la Música de Moguer hasta los grandes musicales, su trayectoria es ejemplo de constancia y del apoyo de una familia que ha creído siempre en ella. En la presentación de 'Horizonte Broadway' ha demostrado ese talento, interpretando uno de los temas del musical, acompañada al piano por Iván Macías.

Para Noelia Rincón este espectáculo tiene «un significado muy bonito, porque el teatro musical siempre ha sido mi pasión, lo que yo he querido conseguir, luchar por ser actriz, y eso se consigue en Madrid. Y es duro llegar hasta allí, el proceso de casting, el proceso de ensayo. Pero también es algo muy bonito y lo he llevado con muchas ganas, aunque nunca he querido dejar atrás mi ciudad». Ha explicado que solo dos o tres amigos la han visto cantar en un musical, por lo que 'Horizonte Broadway' es para ella «una oportunidad muy grande, una ilusión, porque se hace aquí en Huelva, que es mi tierra, donde yo he crecido».

25 euros la entrada

Junto al elenco de cantantes, la Orquesta de Extremadura y un coro de treinta personas pondrán música y voz a un concierto «que única y exclusivamente se va a dar en Huelva por y para Huelva, permitiendo que los onubenses que no han podido ver los musicales en Madrid los tenga en Huelva con una entrada de 25 euros, que en el caso de que concierto se hiciera en Madrid, la entrada más barata no podría bajar de 100 a 120 euros». Podrán disfrutar temas de los cinco grandes musicales «marca España que se han estrenado en Madrid y que son de los de Huelva»: El Médico, La Historia Interminable, Los Pilares de la Tierra, El Tiempo entre Costuras o ¿Quién mató a Sherlock Holmes?, emocionándose con una experiencia irrepetible y melodías que han marcado una época.

«Una sola noche. Una música que vuelve a casa», reza el lema del evento. Y no es para menos: lo que se vivirá en el Foro será, según sus organizadores, «una experiencia escrita en las estrellas».