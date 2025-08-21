Manuel Carrasco se reencuentra con su gente en Isla Cristina con un doble concierto dos años después del último

Manuel Carrasco regresa a su casa, a su Isla Cristina natal, para poner toda su música y el alma en el reencuentro con familiares, amigos y vecinos, que tanto amor mutuo se profesan. El artista isleño ofrecerá dos conciertos en el recinto ferial del Carmen -el viernes 22 (21.30 h.) y el sábado 23 de agosto (22.00 h.)- dentro de su gira 'Tour Salvaje', como gran atractivo de las Fiestas de la Virgen del Mar.

No quedan entradas para ninguno de los dos recitales, que, como vienen siendo habitual, se agotaron en minutos tras ponerse a la venta, tanto en la primera fecha como en la segunda, por lo que se espera a miles de visitantes en la localidad onubense. Son, de momento, las dos únicas oportunidades para ver en directo al artista isleño en la provincia de Huelva este año.

Hacía casi dos años, desde octubre de 2023, que se esperaba la vuelta de Manuel Carrasco a su tierra. Los más fans, en especial su público isleño y onubense, saben que los conciertos en 'La Higuerita' son especiales y que el artista da un poco más si cabe de lo mucho que ofrece en sus conciertos. A esta ocasión tan esperada, Carrasco llega cargado de energía y emoción para proyectar con sus canciones y su espectáculo una noche más que recordar intensamente.

Manuel Carrasco, en concierto H24

Se espera un gran show, en el que presumiblemente estará cuidado cada detalle para realzar la figura del artista, que viene brillando con luz propia tras más de 20 años de carrera. El mejor sonido, luces, color... una voz inconfundible con una potente banda al servicio de grandes canciones que no parará de entonar el público. En un repertorio tan amplio y popular, también habrá espacio para temas más íntimos entre la multitud, con el artista y su guitarra demostrando la poesía y sensibilidad que atesora. Y seguramente, alguna sorpresa especial.

Una gran gira

Carrasco pisará Isla Cristina avalado por el éxito de su gira Tour Salvaje, con la que ha llenado recintos en toda España y ha dejado un gran sabor de boca en su público. La gira comenzó el 17 de mayo en el estadio de la Cartuja de Sevilla y desde entonces ha pasado por Granada, Albacete, Murcia, Jaén, Cádiz, Marbella y Almería.

Posteriormente cerrará el mes de agosto en Medina del Campo e iniciará el de septiembre en Daimiel (Ciudad Real). Continuará su gira en Don Benito (Badajoz), Madrid -con una doble cita-, Alicante, Valencia, Pamplona y Bilbao. En octubre hará parada en Zaragoza y Barcelona antes de cruzar el Atlántico para cantar en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en noviembre.

Amplio dispositivo municipal

Isla Cristina afronta uno de los fines de semana más importantes del año con la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad, limpieza y logística, que movilizará a más de 300 personas entre fuerzas de seguridad, servicios municipales, voluntariado y personal privado. El objetivo, según ha subrayado el alcalde Jenaro Orta, es «garantizar que tanto las Fiestas de la Punta del Caimán en honor a la Virgen del Mar como los conciertos de Manuel Carrasco transcurran con la máxima seguridad, limpieza y normalidad posibles».

El despliegue comenzará este viernes y se mantendrá operativo hasta la mañana del lunes, tras la finalización de la procesión de la Virgen del Mar, y coincidiendo con la celebración de ambos eventos, que atraerán a miles de personas tanto de la localidad como de otros puntos de la provincia, de Andalucía y del vecino Portugal.

En materia de seguridad, la Guardia Civil desplegará cerca de medio centenar de agentes, incluyendo a la USECIC, los grupos ECO, el equipo Pegaso de drones, patrullas de tráfico motorizadas y dos embarcaciones del Servicio Marítimo. La Policía Local aportará al dispositivo 60 agentes a lo largo de todo el fin de semana, a los que se suman 14 voluntarios de Protección Civil en los conciertos y otros 10 en las fiestas de la Punta, algunos de ellos provenientes del municipio vecino de Cartaya. También se contará con una decena de vigilantes contratados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la organización de los conciertos de Manuel Carrasco dispondrá de más de 120 profesionales de seguridad privada, mientras que la Hermandad de Nuestra Señora del Mar contará con un nutrido grupo de voluntarios para velar por el desarrollo del tradicional y multitudinario desembarco.

El dispositivo se completa con la cobertura sanitaria del Centro de Salud de Isla Cristina, que reforzará su personal y pondrá en servicio ambulancias durante los eventos; junto a la Cruz Roja, contratada por la organización de los conciertos para atender cualquier emergencia en el recinto ferial. Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una ambulancia de refuerzo para Protección Civil.

El Ayuntamiento ha desplegado también un importante operativo logístico y de limpieza. Servicios Generales instalará siete aseos químicos en las colas del Recinto Ferial y un módulo con tres aseos en las fiestas de la Punta, además de los servicios permanentes con que cuenta el recinto. Para la limpieza se contará con 40 operarios, más otros 10 de refuerzo y dos limpiadoras destinadas en exclusiva a los aseos, mientras que cuatro técnicos de mantenimiento y tres electricistas permanecerán de guardia. A ello se suma la instalación de cinco torres de iluminación con generadores en las bolsas de aparcamiento habilitadas, así como maquinaria pesada para su acondicionamiento.

En colaboración con la empresa pública Giahsa, se reforzará la recogida de residuos y la disponibilidad de contenedores en las zonas de mayor afluencia.

El Ayuntamiento ha acondicionado además siete bolsas de aparcamiento distribuidas por todo el casco urbano y por los alrededores, vigiladas e iluminadas en su mayoría, que se suman a los estacionamientos habituales con los que cuenta el municipio. La Policía Local, que en los últimos días ha difundido recomendaciones de tráfico a través de sus redes sociales, ha pedido a vecinos y visitantes paciencia, colaboración y uso responsable del vehículo.

El alcalde, Jenaro Orta, ha querido agradecer «el esfuerzo conjunto de todas las instituciones, cuerpos de seguridad, hermandad, voluntariado, servicios municipales y empresas privadas» y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute de estas jornadas «con alegría y responsabilidad».

Con este despliegue, Isla Cristina reafirma su compromiso con la organización de eventos seguros, accesibles y de calidad, y se prepara para vivir un fin de semana que volverá a situar al municipio como referente cultural y festivo en la provincia de Huelva.