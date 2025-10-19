Huelva arrasa en el Festival de Cine Con Acento

La tercera edición del Festival de Cine Con Acento, celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), tuvo un claro protagonismo onubense. Cuatro galardones tuvieron a directores o actores de Huelva como protagonistas. Concretamente, se alzaron con un reconocimiento el director Antonio Cuadri, el actor Mariano Peña, el cineasta Paco Ortiz y el también director Adán Pichardo.

El director Antonio Cuadri, de Trigueros, fue premiado por su película 'Te protegerán mis alas', una emotiva historia con el misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano como protagonista. Este religioso realizó una gran labor humanitaria en Togo.

En el caso de Mariano Peña, natural de Manzanilla, recibió Premio a la Mejor Interpretación por su trabajo en 'Tiempo y Perdón', un reconocimiento a una actuación «llena de verdad, emoción y acento propio», destaca el jurado.

Paco Ortiz por su parte, sumó un reconocimiento más para su exitoso largometraje documental 'Antonio, El Balarín de España', que pone el foco en la importancia y trascendencia internacional de Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio El Bailarín.

También tuvo una noche especial Adán Pichardo, onubense que junto a Cristian Cerezo dirige el cortometraje 'Tristes Tigres'. En su sipnosis se señala que «Marcos es un niño con dislexia y dislalia del que toda su clase se burla de él por su forma de escribir y hablar. Un día como otro cualquiera, su compañero Alejandro le hará sufrir el peor día de su vida». El jurado señala que se trata de «una historia potente, visualmente impecable y con una mirada muy personal».