Manuel Carrasco pide disculpas por el gran atasco que provocó su concierto en Marbella: «Muchos lo habéis pasado regular»

Manuel Carrasco ha tenido que pedir disculpas a los asistentes de su último concierto en Marbella, que tuvo lugar el pasado 14 de agosto en la Finca La Caridad de San Pedro de Alcántara. Al parecer, los accesos del recinto no estaban preparados para la llegada de las 30.000 personas que acudieron a ver al onubense, lo que terminó provocando un atasco monumental que colapsó por completo la carretera con retenciones kilométricas en la autovía A-7 y la autopista AP-7.

Ante tal circunstancia, el concierto se tuvo que retrasar y algunas personas, incluso, se quedaron sin ver la actuación. Pero este no fue el único problema, ya que muchos de los asistentes se quejaron también de la mala visibilidad que tenían desde algunos lugares concretos del recinto. Tal ha sido la magnitud de la polémica que el propio Manuel Carrasco ha querido salir al paso para expresar sus disculpas a través de un comunicado que ha compartido en redes sociales.

El comunicado de Manuel Carrasco

El cantante onubense asegura en su comunicado que daba por hecho que el recinto tenía las condiciones de accesibilidad y visibilidad adecuadas, por eso ha querido disculparse con todos los asistentes que 'lo pasaron regular' durante su concierto:

«Queremos daros las gracias por la fuerza con la que vivisteis el concierto de Marbella. Sois el motor de todo esto y sabemos que, en algunos casos, la experiencia no fue tan cómoda como debería: accesos complicados, visibilidad del recinto y algunas incomodidades que no nos gusta nada que ocurran.

Para nosotros, lo más importante es que, cuando venís a un concierto, podáis disfrutar de la música y del momento. Por eso, queremos pediros disculpas si algo no salió como esperabais.

Es cierto que, cuando un artista acepta tocar en un recinto, lo hace confiando en que cuenta con las condiciones de accesibilidad y visibilidad adecuadas. Aun así, entendemos que muchas y muchos lo habéis pasado regular y no queremos mirar hacia otro lado.

Lo único que podemos prometer es que seguiremos cuidando cada detalle para que lo que os llevéis a casa sea siempre la mejor experiencia posible. Porque eso es lo que merecéis.

Siento el sabor agridulce de algunos, también nosotros lo hemos sentido y nos da mucha pena porque es verdad que hay mucho trabajo y amor puesto en todo. Gracias de corazón por estar ahí siempre».

Y ahora toca volver a Huelva

Tras su polémico concierto de Marbella, Manuel Carrasco seguirá con su agenda prevista del Tour Salvaje 2025. Sus dos próximos conciertos, además, serán en su tierra natal. El cantante actuará en el recinto ferial de Isla Cristina los días 22 y 23 de agosto.

La visita a su tierra le servirá para poder olvidar la polémica del concierto de Marbella que tanto ha afectado al onubense, obligado a pedir disculpas por la mala organización del evento.