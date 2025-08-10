Alejandro Millán: «La idea es mantenernos en la categoría sin pasar apuros y soñar con estar lo más arriba posible»

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer cuenta en su junta directiva con miembros que saben lo que es defender la camiseta amarilla en la pista y que ahora tratan de sumar desde fuera pero muy cerca de ella. Es el caso de Alejandro Millán, el extremo más destacado de los últimos años surgido de la cantera amarilla y que, aunque podría jugar, forma parte ahora de la Dirección Deportiva junto a Sergio Cruzado, otro ilustre exjugador. En las siguientes líneas, Millán analiza el arranque del equipo que disputará la temporada 2025-26 en el grupo F de la Primera Nacional tras lograr una permanencia in extremis la campaña anterior.

-¿Qué balance hace de la temporada pasada?

-Volvimos a competir en Primera Nacional tras el ascenso en en una categoría exigente y en la que se premia, sobre todo, tener experiencia y tablas al ser la tercera categoría nacional. Éramos un equipo novato, muy joven y con carencias en demarcaciones importantes como la zona central en defensa, el pivote en ataque y no tuvimos un primera línea que supiera marcar los tempos del partido y dar seguridad en el ataque. Tampoco fuimos capaces de puntuar más de una vez fuera de casa, apartado en el que sumamos dos puntos solamente y eso obligaba a tener que ganar muchos partidos en casa. También la acumulación de partidos y el cansancio hizo mella en los jóvenes, por lo que caímos en puestos de descenso en el último tramo de la liga, pero a falta de cuatro jornadas para el final nos repusimos y ganamos tres partidos de los cuatro que quedaban, por lo que pudimos mantener la categoría.

-¿Qué objetivo tiene el equipo para la próxima temporada?

-La idea es mantenernos en la categoría sin pasar apuros y soñar con estar lo más arriba posible. Para la directiva eso sería suficiente, pero tenemos que recordar que los demás equipos también juegan y muchos se han reforzado bien. Este año no se ve ningún equipo que tenga un nivel no apropiado a la categoría. En definitiva, el grupo F será muy competitivo.

- Han realizado muy buenos fichajes, entre los que destacan los de los tres jugadores cubanos ¿Cómo de complicado fue que pudieran jugar en Moguer tras dejar su país?

-El caso de los jugadores cubanos fue un reto que nos marcamos la junta directiva para poder inscribirlos y pudieran jugar con el club. Después de muchos meses, tras una odisea burocrática y mucha incertidumbre, la próxima temporada jugarán con nosotros.

- Uno de los valores del club siempre ha sido su cantera. ¿En qué estado se encuentra y qué peso va a tener en el primer equipo?

-Le damos mucha importancia a la cantera para consagrar jugadores de la localidad y del entorno cercano y que sean partícipes del equipo de Primera División. Uno de los objetivos de importancia que desde la dirección deportiva, que formamos Sergio Cruzado, encargado especialmente de la base, y yo, se ha valorado y tenido muy en cuenta, es contar con el máximo número posible de jugadores del pueblo y de las escuelas cercanas como Lepe, Nerva o Valverde. Actualmente, de los jugadores que iniciaron la pretemporada hay 15 canteranos, tres leperos, tres cubanos, un hispano brasileño y un gallego.

-¿Qué respaldo está teniendo la entidad para la nueva campaña?

-Todo el pueblo, sus empresas privadas y las instituciones está apoyando al club. La verdad que nos sentimos muy arropados por la masa social que tenemos. Tenemos ya casi 400 socios y esperamos superar holgadamente esa cifra. Tenemos una gran afición que vienen a arroparnos a los partidos de casa, siendo uno de los pabellones de más afluencia de espectadores de toda la liga, con una media de más de 300 personas en cada partido.