Exitosa primera edición de la Carrera Popular Berries Lucena del Puerto

La localidad de Lucena del Puerto acogió la primera edición de la Carrera Popular Berries, celebrada el pasado fin de semana con una notable participación al reunir a 200 atletas de distintas categorías. La competición estuvo organizada por el club Trail-Run Lucena del Puerto, el Club Ciclista Los Zorritosy el Ayuntamiento local, cuya recaudación fue destinada a la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Lucena del Puerto.

La victoria en la prueba masculina (7.200 metros) fue para Juan Manuel García Zarza (24:22), seguido de Ismael Contreras Pérez (CA Ciudad de Lepe, 24:37) y Juan Carlos Chaves De la Torres (25:02). La cuarta y la quinta plaza la ocuparon Enrique Asensio Figueras (Bathco Running Team, 25:02) y Juan José García Romero (25:08).

En la general femenina, prueba de 3.600 metros, subieron al podio Andrea Caballero Linares (15:33), Tamara Pineda (15:59) y Elena Blázquez De Pedro (16:30).María Rocío Roldán Moro (Trail Lucena del Puerto, 17:27) terminó en cuarta posición e Ildefonso Márquez Quintero (CA Lince Bonares, 17:35) fue quinta.

En las clasificaciones por categorías, los mejores senior fueron Tamara Pineda y Juan carlos Chaves; en Veterano A, ganaron Andrea Caballero y Juan Manuel García; y en Veteranos B, Ildefonsa Márquez y José Manuel López.

En la categoría sub 14 (infantil), de 1.500 metros se alzaron con la victoria Blanca González Torres y José Ángel Álvarez Jaldón (CA Ciudad de Lepe); en la sub 16 (cadete), de 2.500 metros, Irene Gijón Tirado (Curtius) y Pablo Guerrero Regidor (Trail Run Lucena del Puerto); en sub 18 (juvenil), de 3.600 metros, Miriam Reyes Conde (CD Multideporte Huelva) y Jorge Martín Vega.

En la carrera sub 6 (pitufos), de 120 metros, los ganadores fueron Carmen Roldán Guerrero (Trail Run Lucena del Puerto) y Manuel Barroso Cueto. En la prueba sub 8 (prebenjamín), de 200 metros, se impusieron Natalia Galván Ramos (CD Beas) y Pablo Pérez Regidor; mientras que en sub 10 (benjamín), los mejores fueron Rocío Cano Saavedra (Club Atletismo Bollullos) y Daniel Brioso Larios. Los alevines (sub 12), recorrieron 1.000 metros y se convirtieron en ganadores Elena Delgado Moreno (CA Ciudad de Lepe) e Ismael Contreras Oria (CA Ciudad de Lepe).