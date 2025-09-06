Isaac Fouto y Alejandro Quintero analizan el fútbol en una charla en Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva acogerá el próximo jueves, 11 de septiembre, a las 19.30 horas, la charla-coloquio «Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro», en la que participarán el periodista deportivo Isaac Fouto y el colegiado de LaLiga EA Sports Alejandro Quintero.

El encuentro, organizado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva con la colaboración del Centro de la Comunicación 'Jesús Hermida', la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de la capital, propone una mirada privilegiada a los dos ejes que sostienen el espectáculo del fútbol: la labor arbitral y su narración periodística.

Isaac Fouto es uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura informativa sobre arbitraje en España. Actualmente forma parte del equipo de deportes de la Cadena COPE, donde destaca como especialista en cuestiones arbitrales dentro del programa El Partidazo de COPE. Con una larga trayectoria en radio y televisión, Fouto ha construido una voz de referencia a la hora de explicar, con rigor y cercanía, las decisiones y el funcionamiento del colectivo arbitral en el fútbol profesional.

Por su parte, Alejandro Quintero es uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el arbitraje español. Natural de Huelva, ha escalado en las distintas categorías hasta alcanzar la élite, debutando esta temporada en LaLiga EA Sports, la máxima categoría del fútbol nacional. Su presencia en la charla-coloquio supondrá una oportunidad única para conocer en primera persona las exigencias, preparación y retos a los que se enfrenta un colegiado de élite en cada partido.

Abierta hasta completar aforo

La actividad, abierta al público hasta completar aforo, se desarrollará en formato coloquio, permitiendo a los asistentes dialogar con los ponentes y plantear sus inquietudes sobre el arbitraje, el VAR, el papel del periodismo deportivo y los cambios que vive el fútbol en la actualidad.

Con esta cita, la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva reafirma su compromiso de acercar a la ciudadanía la visión y la experiencia de protagonistas directos del deporte, generando espacios de reflexión y diálogo.