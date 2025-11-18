Aemet confirma la llegada de una ola de frío a Huelva: estos son los pueblos que rondarán los cero grados esta semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de una masa de aire frío que desplomará las temperaturas en toda la provincia de Huelva a lo largo de esta semana. El punto álgido de este episodio se espera para la jornada del sábado, cuando varias localidades de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche podrían registrar mínimas que podrán alcanzar a los cero grados.

Los pronósticos indican que los termómetros rozarán la congelación especialmente en municipios como Aracena, Higuera de la Sierra y Fuenteheridos, donde no se descarta que los valores caigan hasta esa marca durante la madrugada del sábado. Muy cerca de ese registro se quedarán otros pueblos de la comarca serrana, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 3 grados. En esta situación se encontrarán localidades como Aroche, La Nava, Cala, Almonaster la Real, Alájar, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Jabugo o Cortegana.

A medida que el frío se extienda por la provincia, las temperaturas se moderarán ligeramente en otras comarcas. Así, en el Andévalo, la Cuenca Minera y el Condado, las mínimas rondarán los cinco grados en localidades como Calañas, Nerva, Zalamea la Real, Almonte o La Palma del Condado. Conforme nos aproximamos a la costa, los registros serán más suaves, aunque igualmente bajos para esta época del año. Ya en En Huelva capital y el resto del litoral, las mínimas difícilmente bajarán de los 5 o 7 grados en el mejor de los casos.

Este notable descenso térmico se debe a la irrupción de una masa de aire de origen polar que afectará a toda la Península Ibérica. La jornada del sábado será la de mayor frío en Huelva, momento en el que se alcanzarán las temperaturas más bajas. Para el domingo, se espera una leve recuperación de las mínimas, aunque el ambiente seguirá siendo invernal en toda la provincia, con máximas que apenas superarán los 15 grados en las horas centrales del día. La Aemet recomienda prestar atención a las actualizaciones de sus pronósticos ante la posibilidad de que se activen avisos por bajas temperaturas.