Sale a la venta en Punta Umbría un piso de tres habitaciones por menos de 80.000 euros y a pocos minutos de la playa

Solvia ha puesto a la venta, a través del portal Idealista, un piso en la Plaza Francisco Campoy Rodríguez de Punta Umbría a un precio de sólo 77.000 euros. Cuenta con 102 metros cuadrados, ascensor, tres habitaciones y garaje incluido, y se puede solicitar información sobre él en el número de teléfono 919 384 091.

El piso está ubicado en un edificio residencial de seis plantas sobre rasante y una planta sótano en un buen lugar de Punta Umbría y a escasos minutos de la playa. El edificio fue construido en el año 2009 y tiene a un paso muchos servicios básicos.

El inmueble consta de tres dormitorios, salón-comedor con acceso a balcón terraza, cocina independiente con lavadero, un baño y aseo. Cuenta con plaza de garaje y trastero.

El entorno que rodea al inmueble corresponde a una zona residencial turística de la población. Buenas comunicaciones con el centro de la población y con la capital Huelva, con paradas de autobuses a la capital. La zona cuenta con acceso y con conexión a las principales redes de comunicación de la zona.

Ocupación ilegal

El inmueble se encuentra actualmente ocupado ilegalmente por terceros (por eso está a este precio claramente inferior del valor de mercado) y sin los suministros debidamente contratados. El Inmueble se transmitirá: (i) como cuerpo cierto y a tanto alzado (ii) como un todo, inseparable (iii) en el estado registral y catastral en el que se encuentre (iv) en el estado físico, calidades, jurídico, urbanístico, administrativo, de licencias, de protección, de conservación y limpieza en el que se encuentre (v) al corriente de gastos e impuestos que por Ley corresponda al Vendedor y (vi) sin dotación de servicios y suministros.

El piso se encuentra ubicado en la Plaza Francisco Campoy Rodríguez de Punta Umbría idealista

El Adquirente asumirá (i) la situación física y estado de conservación (ii) la situación urbanística (iii) las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o en la cabida del Inmueble (iv) la adecuación registral y catastral del Inmueble y (v) los tramites que conlleven la obtención de la Posesión Judicial del Inmueble. La Propiedad no responderá de/l (i) estado de conservación (ii) los vicios vistos y aparentes (iii) la regularización registral o catastral (iv) las discrepancias de cabida, que pudieran existir (v) la responsabilidad en la obtención de la cédula de habitabilidad del Inmueble, salvo que en la Comunidad Autónoma donde se ubique el Inmueble sea obligatoria su entrega y (vi) cualesquiera costes, gastos, honorarios, aranceles o tributos que se deriven de lo anterior.

Si a fecha de venta, la Propiedad hubiese demandado judicialmente la ocupación, podría el adquirente subrogarse en dicha demanda, no pudiendo reclamar importe alguno a la Propiedad como consecuencia de ello, salvo por los honorarios de abogados y procuradores que hasta la fecha de la transmisión se hubiesen devengado que, en cualquier caso, serán por cuenta de éste. Si en la fecha de venta, la Propiedad hubiese interpuesto una denuncia penal, que se encontrase en curso, se comunicará al Juzgado la venta, apartándose la Propiedad del procedimiento como acusación particular.

El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían: i) su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado, en consecuencia, no podría constituirse financiación hipotecaria sobre este tipo de fincas, cuya adquisición requerirá el otorgamiento de otro tipo de garantías en caso de solicitarse financiación y ii) la obtención por parte de la propiedad del certificado de eficiencia energética.