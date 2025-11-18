Laura García-Caro, Muguruza, Pilar Barroso o el Obispado, Medallas de la Provincia de Huelva 2025

La Diputación Provincial de Huelva ha dado a conocer la lista de galardonados con las Medallas de Oro de la Provincia correspondientes al año 2025. Estos reconocimientos distinguen a personas e instituciones por su relevante contribución al desarrollo y prestigio de Huelva en diversos ámbitos.

Este año, las distinciones han recaído en la atleta olímpica Laura García-Caro; el fotoperiodista Manuel Guerrero Muguruza 'Mugu'; la pintora Pilar Barroso y el tamborilero Antonio Rodríguez, en el apartado cultural. También se reconoce al investigador Antonio Oliveira, pionero en la lucha contra los mosquitos; al Obispado de Huelva por la organización de la Magna Mariana, y a la Guardia Civil por su labor de servicio público.

Con estos galardones, la institución provincial premia trayectorias destacadas en el deporte, el arte, la cultura popular, la ciencia y el compromiso social. La entrega de las medallas se realizará próximamente en un acto solemne que servirá de homenaje a los premiados por parte de la sociedad onubense.