Laura García-Caro, Muguruza, Pilar Barroso o el Obispado, Medallas de la Provincia de Huelva 2025

La lista de premiados la completa el tamborilero Antonio Rodríguez, el investigador Antonio Oliveira, pionero en la lucha contra los mosquitos y a la Guardia Civil

La entrega de las Medallas de Huelva 2025, en imágenes

Fachada de la Diputación Provincial de Huelva
Fachada de la Diputación Provincial de Huelva h24
H. Corpa

H. Corpa

La Diputación Provincial de Huelva ha dado a conocer la lista de galardonados con las Medallas de Oro de la Provincia correspondientes al año 2025. Estos reconocimientos distinguen a personas e instituciones por su relevante contribución al desarrollo y prestigio de Huelva en diversos ámbitos.

Este año, las distinciones han recaído en la atleta olímpica Laura García-Caro; el fotoperiodista Manuel Guerrero Muguruza 'Mugu'; la pintora Pilar Barroso y el tamborilero Antonio Rodríguez, en el apartado cultural. También se reconoce al investigador Antonio Oliveira, pionero en la lucha contra los mosquitos; al Obispado de Huelva por la organización de la Magna Mariana, y a la Guardia Civil por su labor de servicio público.

Con estos galardones, la institución provincial premia trayectorias destacadas en el deporte, el arte, la cultura popular, la ciencia y el compromiso social. La entrega de las medallas se realizará próximamente en un acto solemne que servirá de homenaje a los premiados por parte de la sociedad onubense.

