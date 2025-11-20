Así es el pueblo de Huelva donde se crio la modelo y empresaria Laura Sánchez: tiene siete calles, casas blancas y está en plena sierra

De la provincia de Huelva proceden numerosas personalidades conocidas en diferentes ámbitos; entre ellas está la modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez. Aunque nació en Alemania en 1981, solo pasó allí dos meses antes de mudarse con su familia a un pequeño pueblo onubense, donde pasó su infancia.

Como ella, otras figuras populares vinculadas a Huelva han logrado proyección fuera de la provincia, consolidando su presencia en distintos sectores. Ahora bien, entre tantos nombres destacados, el pueblo donde se crio Laura Sánchez se mantiene como un enclave pequeño y tranquilo de la Sierra, con apenas siete calles y la estética típica de la zona.

Así es el pueblo de Huelva donde se crio Laura Sánchez

«Soy de un pueblecito que no llega a 200 habitantes. Son siete calles, con casitas blancas, está empedrado y tiene una iglesia del siglo XVIII», cuenta la propia Laura Sánchez a la revista HOLA. Se refiere al pequeño municipio de Santa Ana la Real, una localidad situada en la vertiente sur del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su origen, al igual que el de muchos pueblos de la zona, se remonta al proceso de repoblación cristiana, lo que explica su trazado tradicional y su arquitectura característica.

Vista de Santa Ana la Real Ayuntamiento de Santa Ana la Real

El centro del pueblo conserva algunos de sus elementos más representativos, como la iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana (un templo neoclásico del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural) situada junto al Ayuntamiento y a la Plaza de España, el principal punto de encuentro de la localidad. Un paseo por sus calles empedradas permite ver las típicas casas encaladas con tejados rojizos y numerosas chimeneas, mientras el Cerro Castillejo se asoma al fondo como referencia constante del paisaje.

En los alrededores destacan espacios como las antiguas eras comunales o el paraje de Los Chorros; debido a esa privilegiada ubicación, Santa Ana la Real es un punto ideal para iniciar varias rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza en plenitud.