El pueblo de Huelva que enamora por su encanto rural: es conocido por su patrimonio, su belleza y su pasión por los caballos

Los pueblos de Huelva poseen un encanto rural inconfundible, marcado por la tranquilidad y la autenticidad de sus paisajes. En las comarcas de la Sierra, el Andévalo y el Condado, las pequeñas localidades se integran en paisajes de dehesas, montes y campos que conservan la identidad propia de cada zona. Son lugares tranquilos; ideales para una escapada y disfrutarlos en vivo.

A pesar de su tamaño, estos pueblos onubenses cuentan con un notable patrimonio histórico y cultural. Iglesias, plazas, arquitectura tradicional y fiestas locales hablan de una historia sólida y de costumbres muy arraigadas. Un ejemplo que lo confirma es Puebla de Guzmán, un municipio pequeño que reúne una riqueza histórica y cultural que merece ser conocida.

Puebla de Guzmán, un pueblo que enamora por su encanto rural

Puebla de Guzmán es una localidad del Andévalo situada muy cerca de la frontera con Portugal. Se asienta sobre una suave colina rodeada de zonas arboladas y de tierras dedicadas al cultivo de cereales y olivos, un paisaje que define buena parte de la identidad del municipio. Su trayectoria histórica supera los cinco siglos, y a finales del XVIII (concretamente, en 1796) obtuvo de Carlos IV el título de villa, lo que marcó su separación definitiva del antiguo término de Niebla.

Imágenes de Puebla de Guzmán YouTube / Ayuntamiento de Puebla de Guzmán

El pueblo cuenta con un patrimonio notable, reflejado en espacios como la Ermita de la Peña, la Iglesia de Santa Cruz, el Convento de María Auxiliadora o la popular Casa de Isabelita.

La pasión por los caballos en Puebla de Guzmán

Ahora bien, si hay algo que caracteriza a Puebla de Guzmán es su estrecha relación con el mundo del caballo. De hecho, tal y como se destaca desde el propio Ayuntamiento, la presencia de un equino por cada tres vecinos demuestra la magnitud de esta tradición.

Vecinos de Puebla de Guzmán paseando a caballo por una calle del pueblo Canal Sur

Esta afición está muy unida a la Romería de la Virgen de la Peña, una celebración donde la devoción y la cultura ecuestre se mezclan hasta el punto de resultar inseparables.