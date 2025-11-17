Un pueblo de Huelva celebra este fin de semana su Feria de Antigüedades y Decoración: habrá más de 47 puestos diferentes

Los amantes del coleccionismo tienen una cita este domingo día 23 de noviembre en el municipio onubense de Higuera de la Sierra, donde se instalarán 47 puestos en la plaza de la Constitución (El Paseo) y calle Ordóñez Rincón entre las 10.30 y las 16.30 horas. Se trata de la tercera edición de la Feria de Antigüedades y Decoración, que tuvo gran éxito en años anteriores y este 2025 se consolida como una cita imprescindible de otoño en la Sierra de Aracena.

A los conocidos encantos naturales y monumentales del bello pueblo serrano, con parajes espectaculares como Las Tobas, la Sierra de Santa Bárbara o El Charcón, junto a un casco urbano en el que destacan las ermitas renacentistas del Cristo y San Antonio, la iglesia barroca de San Sebastián, las fuentes lavaderos y una plaza de toros del siglo XIX, se sumará la presencia de destacados nombres del sector del arte y el interiorismo participantes en la muestra.

El organizador del evento, Carlos Sobral, ha explicado que la Feria reunirá a una selecta relación de comerciantes, artistas y particulares que compartirán con los visitantes una cuidada sección de objetos únicos, que incluyen textiles, escultura, pintura, piezas de decoración contemporánea y, por supuesto, antigüedades, como se anuncia en su cartel, con un cuadro de Reyes Mancha, que acoge un rincón de Higuera de la Sierra para la convocatoria.

Además, desde el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra señalan que celebrarán «un evento muy especial para nuestro pueblo, una feria que cada año crece gracias al cariño, la ilusión y el esfuerzo de todos».

Cortes de calles

Para que todo funcione bien, permanecerán cortadas durante este próximo domingo 23 de noviembre las calles San Sebastián, Ordóñez Rincón, Virgen de los Dolores, Colón y Padres Girón.

Servicios y zonas habilitadas

- Baños: Virgen de los Dolores

- Zona infantil: Patio de la Parroquia de San Sebastián (lateral), para que los peques también disfruten.

Barras aparte de los comercios locales

- Hermandad Reina de los Ángeles (frente al Ayuntamiento).

- Piskobar (lateral del Ayuntamiento).

Limpieza: Habrá personal durante toda la jornada para mantener las zonas en perfecto estado.

Aparcamientos públicos

Mercado Municipal, explanada Charcón, Colegio Viejo, San Antonio, Cerrillo, Polideportivo Municipal (campo de fútbol) y Hacienda San Gonzalo.

En la calle Arias Montano será la bajada de autobuses que vienen de excursión. Todo estará bien señalizado.

Y también habrá dos minibuses para hacer más cómodos los desplazamientos.

- Recogidas en aparcamientos: 10.00 a 12.30 horas.

- Vueltas a los aparcamientos: 15.00 a 18.00 horas.

Los minibuses pasarán cada cinco minutos a recoger a los visitantes.

Lugares para visitar durante el día en Higuera de la Sierra

Parroquia, Ermita del Cristo, Ermita de San Antonio, estatua de los Reyes Magos, Plaza de Toros, Museo de la Cabalgata, Destilería Martes Santo, Las Tobas y el Parque del Charcón.

Se trata del evento que prácticamente abrirá ya la Navidad en una localidad que la celebra con mucho entusiasmo y famosa principalmente por su Cabalgata de los Reyes Magos.