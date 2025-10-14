¿Qué tiene que hacer el Sporting Huelva para ascender de categoría? Esto dice el reglamento

Después de muchos, demasiados, años de penurias, el Sporting Huelva vuelve a sonreír y a pasear con orgullo su escudo y su coraje por el resto del país. Tras dos descensos consecutivos, el primero de ellos más que esperado desde la élite ya que a día de hoy el presupuesto de los equipos que compiten en la máxima categoría hacía inviable que un club humilde como el onubense estuviese peleando con ellos, el conjunto que adiestra Antonio Toledo y preside Manuela Romero suena con grandes metas.

Una vez que se han disputado seis jornadas en la Segunda Federación, las 'espartanas' marchan segundas en el grupo III con 13 puntos de 18 posibles merced a cuatro victorias, un empate y una derrota. El pasado domingo doblegaron por 2-0 al Málaga en un choque en el que debutó disputando 25 minutos la delantera sevillana Anita Hernández en su regreso, seis años después, al club en el que tanto disfrutó y divirtió a sus aficionados.

Líder es el SportExtremadura, con 15 puntos, mientras que con 13 también anda el Getafe Femenino, con 12 el Granada y con 11 el Córdoba. El próximo domingo las albiazules visitarán a un rival de la zona media-baja, el CD Femarguín canario. La intención es la de salir airosos para seguir peleando por los puestos nobles. ¿Qué tiene que hacer el Sporting Huelva para dar el salto esta temporada de nuevo a la Primera Federación?

Las cuentas son claras. Subirán de categoría los tres primeros clasificados de cada uno de los tres grupos de la Segunda RFEF, mientras que luego disputarán dos eliminatorias de 'play-offs' los tres segundos clasificados junto al mejor tercer clasificado de los tres grupos que hay en la categoría. De ahí que la emoción vaya a existir hasta el final y que el cuadro onubense quiera estar en la pelea por lograr el ilusionante objetivo.

Ante el Madrid CFF

Además, en la Copa de la Reina también sigue vivo el Sporting Huelva, que le tiene un gran recuerdo a una competición que ya tiene en sus vitrinas. Su próximo rival a comienzos de noviembre en la tercera ronda será otro viejo conocido de épocas mejores de su reciente historia, el Madrid CFF, en un choque que se disputará en el estadio Antonio Toledo Sánchez. Otra ocasión de oro para coger confianza y moral protagonizando una sorpresa.