El Sporting Huelva apunta alto tras conquistar Granada (0-2)

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva sigue creciendo y demostrando que quiere ser uno de los grandes protagonistas de esta temporada en Segunda Federación. En un encuentro de máxima exigencia, las albiazules superaron al Granada CF 'B' (0-2) en su propio feudo, gracias a los goles de Irene y C. Pescatore, y se colocan en la cuarta posición de la tabla, a tan solo dos puntos de los líderes CD Getafe y Sport Extremadura CD.

El partido comenzó con intensidad y con las onubenses buscando la portería rival desde el pitido inicial. Andrea L. y C. Pescatore generaron la primera acción de peligro nada más empezar, aunque la guardameta local respondió con seguridad. El Granada trató de asentarse y aprovechar las reducidas dimensiones del campo, con varias llegadas que inquietaron la portería visitante. Sin embargo, las mejores ocasiones antes del descanso fueron del Sporting: Morán remató alto y V. Morales estrelló un balón en el larguero tras un córner.

El premio llegó al filo del intermedio. En el minuto 48, Irene aprovechó un saque de esquina para enviar el balón a la red y poner el 0-1 que dio alas al conjunto albiazul justo antes del descanso.

La segunda parte fue un recital sportinguista. A los 53 minutos, Andrea L. puso un centro medido en una falta lateral y C. Pescatore lo cabeceó a gol, ampliando la ventaja (0-2). Con el partido controlado, el Sporting pudo sentenciar en varias ocasiones: África dispuso de una doble oportunidad que acabó en manos de la portera y en el larguero, mientras que C. Pescatore volvió a estrellar un disparo contra el travesaño.

El Granada intentó reaccionar con cambios, pero el control y la intensidad de las de Antonio Toledo hicieron imposible la remontada local. El pitido final confirmó un triunfo de prestigio para las onubenses, que supieron imponerse a un rival que llegaba como líder de la categoría.

Con esta victoria, el Fundación Cajasol Sporting se coloca en la cuarta plaza con 10 puntos, a solo dos de los colíderes. El próximo reto será de nuevo ante el Málaga CF, esta vez en Liga, el domingo 12 de octubre a las 16:00 horas.

GRANADA CF B - SPORTING CLUB DE HUELVA (0-2) QUINTA JORNADA SEGUNDA RFEF. CAMPO MUNICIPAL EMILIO BAENA GRANADA B: Judith, Ainhoa, Sonia, Alba (Ángela Calero 61'), Success, Adriana (Paula Roldán 61'), Ana, Patricia, Paula Armillas, Mireya y Ángela Mateos (Elena 71').

SPORTING HUELVA: Paula, Eulalia, Alba Q.R., Irene (Sarai G. 83'), Andrea L. (Ixiar Puy 91'), Estévez (Albarrán 46'), Morán, V. Morales, Geral, África (Celia 71') y C. Pescatore.

ÁRBITRAS: Rocío López Martín amonestó a la local Alba (52') y a la visitante Andrea L. (80').

Rocío López Martín amonestó a la local Alba (52') y a la visitante Andrea L. (80'). GOLES: 0-1 (45') Irene y 0-2 (53') C. Pescatore.