El PAN Moguer sigue con el viento a favor (27-21)

Después de una sufrida temporada de consolidación en la Primera Nacional, categoría a la que regresaba después de varios años, el PAN Moguer está siendo una de las revelaciones y de los gallitos en la presente campaña en el grupo F, situándose desde el inicio en la zona noble.

Así, lleva un balance de tres victorias, un empate y una sola derrota por la mínima que le hace estar actualmente cuarto en la tabla y con un punto más que el ARS Palma del Río cordobés, que es su próximo rival a domicilio y que es un viejo conocido del conjunto amarillo.

El cuadro que adiestra Javier Ollero dominó este sábado por la tarde de principio a fin en el Pabellón Zenobia Campubríal Colegio de San Francisco de Asís de Mijas, al que doblegó por un solvente marcador de 27-21.

En el ecuador del primer acto, los onubenses se imponían por tres goles de diferencia (7-4, min. 15) y en el descanso la ventaja ya era de cuatro (12-8, min. 30). La mayor distancia del PAN Moguer fue de seis tantos al comenzar la segunda parte (17-11, min. 40) y, pese al amago de reacción malagueño (21-18, min. 50) el triunfo se quedó en casa.

Máximos artilleros

Por el bando local, Carlos González se elevó a la cifra de siete tantos y Esteban Medina anotó cinco, mientras que en las filas visitantes el más destacado fue Jesús Melgar, con siete, y Robertino Pagano consiguió seis.