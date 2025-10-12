balonmano

El PAN Moguer sigue con el viento a favor (27-21)

El equipo amarillo marcha cuatro en la clasificación de su grupo tras doblegar con solvencia al Mijas

Gran arranque del PAN Moguer con dos victorias rotundas

El PAN Moguer empata en la recta final ante el BM Pozuelo (20-20)

Los jugadores del PAN Moguer celebrando su victoria ante el Mijas en el Pabellón Zenobia Campubrí
R. U.

Después de una sufrida temporada de consolidación en la Primera Nacional, categoría a la que regresaba después de varios años, el PAN Moguer está siendo una de las revelaciones y de los gallitos en la presente campaña en el grupo F, situándose desde el inicio en la zona noble.

Así, lleva un balance de tres victorias, un empate y una sola derrota por la mínima que le hace estar actualmente cuarto en la tabla y con un punto más que el ARS Palma del Río cordobés, que es su próximo rival a domicilio y que es un viejo conocido del conjunto amarillo.

El cuadro que adiestra Javier Ollero dominó este sábado por la tarde de principio a fin en el Pabellón Zenobia Campubríal Colegio de San Francisco de Asís de Mijas, al que doblegó por un solvente marcador de 27-21.

En el ecuador del primer acto, los onubenses se imponían por tres goles de diferencia (7-4, min. 15) y en el descanso la ventaja ya era de cuatro (12-8, min. 30). La mayor distancia del PAN Moguer fue de seis tantos al comenzar la segunda parte (17-11, min. 40) y, pese al amago de reacción malagueño (21-18, min. 50) el triunfo se quedó en casa.

Máximos artilleros

Por el bando local, Carlos González se elevó a la cifra de siete tantos y Esteban Medina anotó cinco, mientras que en las filas visitantes el más destacado fue Jesús Melgar, con siete, y Robertino Pagano consiguió seis.

