Novedades e inscripciones de la '21K Ciudad de Huelva' de noviembre

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación de la '21K Ciudad de Huelva', carrera que se celebrará en la capital el próximo 2 de noviembre contando con el respaldo municipal. Esta media maratón, la primera homologada con que cuenta Huelva, está impulsada por el Club Maratón Huelva Puerto del Descubrimiento.

Al respecto, la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha recordado que «se trata de una prueba deportiva muy esperada por los aficionados y que ha concitado un año más mucho interés entre los deportistas de Huelva, de nuestra provincia y de fuera de ella. Concretamente, por dar un dato, a fecha de hoy ya se superan los 1.200 inscritos, así que el reto de llegar a los 1.300 este año está cada vez más cerca».

Además, ha continuado la edil, «quiero señalar un dato: en torno al 65% de los inscritos es de fuera de Huelva, por lo que un año más la 21k demuestra que es mucho más que una prueba deportiva, ya que supone toda una oportunidad para promocionar a Huelva como ciudad para acoger competiciones de primer nivel como esta, dando respuesta a la afición de Huelva y sirviendo de reclamo para atraer visitas».

Rubio también ha agradecido el gesto de los organizadores a la hora de diseñar la camiseta de este año, con la han querido rendir homenaje una vez más a una seña de la ciudad como es la Copa del Rey de Tenis, que este año ha celebrado su edición centenaria, «dice mucho del buen ambiente que reina en el deporte onubense el que hayan pensado en un club hermano y que el deporte de Huelva sea un año más protagonista también en la camiseta, con uno de los clubs señeros de nuestra ciudad».

La presentación de la media maratón ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva h24

Por otro lado, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha recordado que esta carrera también forma parte de ese circuito gran fondo que la Diputación de Huelva desarrolla a lo largo del año, «y que siempre es una alegría porque cada año va creciendo, ya que van a ser más de mil deportistas los que recorran las calles de Huelva y van a ser también miles de personas las que alienten precisamente a esos deportistas que correrán por el casco urbano de Huelva».

Finalmente, Daniel Jesús Rodríguez, presidente del Club Maratón Puerto del Descubrimiento, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Huelva y a Huelva Original, «que son los patrocinadores principales de la media maratón de Huelva, y que gracias a ellos el evento a día de hoy está en el lugar que se merece, creciendo en participación y superando el número de inscritos del año anterior, como ha ocurrido desde que nació esta prueba hace tres año, hasta convertirse en una importante cita dentro del calendario nacional de medias maratones».

Principales participantes

Entre las novedades de este año hay que señalar que esta edición incluirá, además de la medio maratón, con salida a las 10:00 horas, una novedosa prueba de 5 kilómetros no homologada, que dará comienzo a las 09:00 horas, ambas desde la puerta del Ayuntamiento.

La 21K Ciudad de Huelva está incluida en el circuito de la Real Federación Española de Atletismo y nació de la demanda de los corredores onubenses de tener una carrera de alto nivel en esta distancia.

Esta edición, entre otros, contará con la participación del uruguayo Nicolás Cuestas, que estuvo presente en el mundial de Tokio 2025 en maratón con una marca de 2:28:37, siendo su mejor tiempo 2:11:03 en 2022. Además, entre los corredores y las corredoras también estará Paula Herrero, campeona de España en 10K en 2023 con una marca de 31:23, que le permitió ser plusmarquista de España; y subcampeona de España en 10.000 metros en 2023 con un tiempo de 32:05.25.

Las inscripciones todavía están disponibles en la web www.21kciudaddehuelva.es.