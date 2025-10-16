La onubense Eduina Rodríguez, superviviente de cáncer, se enfrentará un desafío extremo en Costa Rica

El Hospital Quirónsalud Huelva ha realizado el reconocimiento médico a una de las participantes de la edición del Reto Pelayo Vida 2025. Eduina Rodríguez, originaria de Punta Umbría (Huelva) formará parte de la expedición que llevará a cinco supervivientes de cáncer a enfrentarse a un desafío extremo en Costa Rica, entre selvas, ríos y volcanes. Quirónsalud se suma así, un año más, como Proveedor Médico Oficial del Reto Pelayo Vida, que en su undécima edición llevará a las cinco mujeres participantes a vivir una experiencia de superación personal en uno de los entornos más exuberantes y desafiantes del planeta.

Durante su visita al hospital, Eduina se sometió a una analítica completa, ecocardiograma, electrocardiograma y prueba de esfuerzo, bajo la supervisión del doctor Guillermo Isasti, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Huelva. Tras las pruebas, el especialista confirmó que la «los resultados han sido muy buenos y Eduina se encuentra en perfecto estado para afrontar el Reto Pelayo Vida Costa Rica 2025'. Además, el doctor Isasti recuerda la importancia de mantener la actividad física durante el proceso oncológico ya que sus beneficios sobre la recuperación son demostrables tanto a nivel físico como a nivel mental.

Un mensaje de esperanza

Desde sus inicios, el Reto Pelayo Vida se ha consolidado como uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a nivel internacional. A lo largo de estos años, ha demostrado que, tras superar una enfermedad como el cáncer, es posible marcarse nuevas metas, afrontar desafíos extremos y llevar un mensaje de esperanza a millones de mujeres en todo el mundo.

En esta edición 2025, las participantes son Idoia, Eduina, Verónica, Mapi y Toñi, que se adentrarán en la naturaleza salvaje de Costa Rica en un recorrido que pondrá a prueba su resistencia física y mental, pero que también reafirmará su fuerza interior.

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con la salud de la mujer, la prevención del cáncer y la importancia de la actividad física durante y después de la enfermedad, sumándose así a una iniciativa que transforma la experiencia del cáncer en una oportunidad para inspirar a otras mujeres a seguir luchando.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

De esta manera, Quirónsalud continúa afianzando su firme compromiso con la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y diversas disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.