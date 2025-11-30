Zakaria Boufaljat es décimo y cuarto español en el Cross Internacional de Alcobendas

Zakaria Boufaljat (Trops-Cueva de Nerja) finalizó en la décima posición el Cross Internacional de Alcobendas, en el que fue además el cuarto mejor español en la línea de meta, donde marcó un tiempo de 23:57. El atleta onubense demostró una carrera más esta temporada que está al nivel de los mejores, pero no al suficiente para integrar el equipo español en el próximo Europeo de Lagoa (Portugal).

El corredor del Rompido ha sido muy regular en sus actuaciones, pero hay otros nacionales que han estado por delante, por lo que tendrá que volver a intentarlo el próximo año.

«Estaba complicado y creo que ahora imposible. Tiene que caerse de la convocatoria dos o tres atletas de los que en teoría van», explicó a Huelva24 Boufaljat, que sobre esta última carrera reconoció que «a nivel psicológico me ha costado un poco más».

El onubense comenta que «este campeonato por ahora no está para mí y toca marcarse nuevos objetivos y seguir adelante» y se acuerda del reslpaldo que le brinda con su patrocinio el Ayuntamiento de Huelva. «Gracias su apoyo puedo seguir compitiendo a este nivel y estar entre los mejores a nivel nacional».

Resultados

La victoria en la localidad madrileña fue para el atleta de Burundi Rodrigue Kwizera (22:58), seguido del eritreno Symon Tesfagiorgis Amanuel (23:06) y los ugandeses Dismas Yeko (23:14) y Samuel Simba Cherop (23:21). Quinto y primer español fue Thierry Ndikumwenayo (Playas de Casterllón, 23:35), tras el que cruzó la línea de meta Celestine Ndikumana (23:38). La séptima plaza fue para Miguel Ángel Martínez (Playas de Castellón, 23:42) , la octava para Younes Kniya Touil (Unicaja Jaén Paraíso Interior, 23:46) y la novena para el sueco Oliver Lofqvist (23:46).