Una auditoría revela que el 87% de las contrataciones de Giahsa en 2021 presentan «graves irregularidades»

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), Diego del Toro, ha manifestado en rueda de prensa que una auditoría, centrada en los procedimientos de contratación de personal del año de 2021 en Giahsa, revela que el 87% de los expedientes analizados presentan «graves irregularidades», situación que, ha apuntado del Toro, «corrobora lo que todo el mundo pensaba sobre cómo se hacían las contrataciones en Giahsa».

Entre otros aspectos detallados en el informe sobre las irregularidades -elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC)-, se encuentran que en el 80% de los casos no se publicaban los puestos de trabajo que se necesitaban cubrir, pues no había un anuncio oficial sobre los puestos vacantes. Además en el 80% de los casos no había un tribunal de selección nombrado, como se recoge en el convenio vigente. Tampoco se realizó en un 20% de los casos oferta pública ni difusión a través del SAE (Servicio Andaluz de Empleo).

Sin definir las pruebas selectivas ni la documentación

«En ninguno de los contratos se definieron las pruebas selectivas ni la documentación requerida», subraya del Toro, y tampoco se acreditaba en ninguno de los contratos qué criterios de preferencia había en caso de empate de los aspirantes ni la justificación para requerir a los procedimientos. También recoge la auditoría que en un 33% de los contratos no se puede confirmar si se realizaron aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos.

CLARA CARRASCO

El presidente, que sucedió en el cargo en 2023 a la socialista Laura Pichardo, ha resaltado que este análisis proyecta una «imagen preocupante» sobre el cumplimiento de las normas de contratación. Ha concluido que queda claro que en la etapa anterior de la empresa pública «se incumplieron los principios básicos de publicidad, igualdad y transparencia» en los procesos de selección, por lo que la reputación pública de la entidad está «cuestionada».

«No vamos a mirar hacia otro lado ante este modelo opaco y que ha minado la confianza en esta empresa», asegura el presidente actual, que tiene «claro» que desde la Dirección se ha impulsado un «gran proceso de transformación con importantes medidas de control y corrección con el objetivo de garantizar la legalidad, la equidad y cumplimiento de las contrataciones públicas».

En esta línea, ha insistido en que «vamos a seguir construyendo ese modelo basado en la transparencia, rigor y servicio público real, para que Giahsa sea una empresa grande y referente, a la que todos los municipios se sientan orgullosos de pertenecer».

Aún por conocerse el número de 'enchufados'

Del Toro no ha precisado el número de trabajadores 'enchufados' que se han descubierto a raíz e esta auditoría, pero ha asegurado que lo hará. «En breve lo vamos a poder tener y veremos qué decisiones podemos tomar», ha agregado. No obstante, ha avanzado que «tendemos que estudiar cada caso. Los contratos son complicados y guiados por la asesoría jurídica iremos viendo cuáles son las mejores soluciones para la empresa».

175 millones de euros de deuda heredada del PSOE

«Estamos tomando medidas muy importantes y en breve van a dar sus frutos», ha insistido el presidente, que ha asegurado que «los vamos a dejar la piel para que la empresa sea un referente dentro de la provincia», pese a la grave situación heredada. En ella lo que más les preocupa es la deuda arrastrada, de 175 millones de euros, que se ha creado en gran parte «al refinanciar la deuda anterior».

Finalmente, Del Toro ha incidido en que «hicimos cambios importantes al llegar y podemos hacer algunos más. En el momento que nos den los resultados del estudio tomaremos las decisiones sin temblarnos el pulso».