Los comerciantes de Huelva, desencantados con las rebajas: «El efecto dura dos semanas»

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha lamentado que el «efecto rebajas se ha perdido», ya que «prácticamente las compras en este periodo de descuentos se reducen a las dos primeras semanas«, toda vez que ha indicado que las ventas han sido este año »similares a las de 2024«.

En declaraciones a Europa Press, Gemio ha valorado el periodo de rebajas de invierno, y que se ha comportado en ventas «de una forma muy parecida a las del año pasado«, por ello, ha destacado que las rebajas »ya han perdido su efecto, su encanto, lo hizo desde el año 2012, cuando se liberalizó«, por lo que »prácticamente se reduce a las dos primeras semanas de enero«.

«Por ello, a partir de las dos primeras semanas ya es un día a día y la venta casi se paraliza, por no decir que es cero. Por lo tanto, se aguanta el tirón, porque desde el año 2012 estamos en estas condiciones. Y después no podemos hacer frente a muchas grandes superficies que tienen 365 días de rebaja. O sea, no tenemos ese poder ni ese músculo económico para poder afrontarla«, ha subrayado.

Al respecto, ha incidido en que «ya no existe ese efecto que había antes del 2012, donde era un periodo de 60 días que se hacía bastante dinero para después poder tener un músculo financiero para afrontar el resto de temporada, sobre todo de la primavera«.

Por ello, ha abogado por un «nuevo marco regulatorio de las rebajas», que es lo «se está pidiendo desde 2012», ya que «hasta que no se vuelva a producir, el efecto rebaja no volverá».

Internet y grandes superficies

Además, Gemio ha apuntado el «daño» que provoca las ventas por internet, ya que «en ocasiones es mucho más barato y están en rebaja todos los productos», a ello se une las grandes superficies que «también contemplan descuentos en otros formatos, pero son rebajas encubiertas». «El consumidor sabe que tiene el precio en rebaja casi todo el año, por lo que es difícil», ha añadido.

Otro factor que está condicionando las ventas, a juicio de Gemio, es la inflación, ya que «son tres los años con el mismo tema de la inflación muy alta». «Hay quien nos dice que no es tanto, pero la verdad es que las casas no llegan a fin de mes. La comida, la hipoteca, los servicios básicos, todo eso ha subido una barbaridad, por lo que luego no tienen dinero para consumir otros productos«, ha lamentado.

No obstante, Gemio ha indicado que se está trabajando para emprender acciones para incentivar el consumo en el pequeño comercio. «Hay una serie de actividades que ya están prácticamente firmadas, que se van a realizar para dinamizar las calles», ha señalado.

De este modo, el objetivo es que «el consumidor salga a la calle, pueda tomarse un café o una cerveza, vea escaparates y entre a comprar». «La dinamización es importantísima para nosotros. De hecho, con el Ayuntamiento de Huelva ya tenemos algunas actividades de dinamización ya firmadas, que se van a hacer a lo largo del año».