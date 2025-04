Denuncian que Huelva sufrió 20 accidentes laborales de media diaria en 2024

CCOO Huelva ha advertido sobre la «grave» situación de la siniestralidad laboral en la provincia, que durante 2024 ha registrado 7.113 accidentes de trabajo declarados, y ha reclamado una «mayor inversión» en prevención con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el próximo 28 de abril.

A esta cifra, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha recordado en una nota que «habría que sumarle un número indeterminado de accidentes que no se comunican oficialmente, ya que se sabe que existe un porcentaje elevado de casos que no se declaran». «Algunas empresas se niegan a enviar a los trabajadores a la mutua o incluso las envían de vacaciones, retribuidas o no, para evitar que los accidentes aparezcan en los índices oficiales de siniestralidad laboral«, ha apostillado.

De los accidentes registrados, 6.994 fueron leves, 110 graves y nueve mortales, ha comunicado, al tiempo que ha recalcado que «las estadísticas son claras: en Huelva se producen 20 accidentes laborales cada día». Además, «la infradeclaración de las enfermedades profesionales sigue siendo una asignatura pendiente», ha recalcado.

En 2023 se registraron 76 partes de enfermedades profesionales, mientras que en 2024 esta cifra ha descendido un 26%, con solo 54 partes declaradas. Esto, a pesar de que patologías muscoesqueléticas, cardiovasculares o psicosomáticas relacionadas directamente con el trabajo «siguen tratándose como enfermedades comunes, lo que oculta su verdadera dimensión y dificulta su prevención», ha subrayado, indicando que estos osn los casos de «las camareras de piso, personal de limpieza, ayuda a domicilio, personal de entidades bancarias, personal sanitario o educativo, entre otros».

Concentración de CCOO Huelva por la «elevada» siniestralidad laboral ccoo huelva

Además, ha recalcado que «muchas patologías que no se están reconociendo y tienen causa directa o se agrava por el trabajo», toda vez que ha indicado que la negación de estas patologías «también perjudica a las cuantías económicas y tratamientos que percibe la persona afectada».

En este sentido, Perea ha reivindicado que desde CCOO Huelva denuncian que «esta situación responde a una falta de cultura preventiva por parte de muchas empresas, que consideran la prevención de riesgos laborales como un gasto en lugar de una inversión en salud, y seguridad. Sin embargo, son las mismas empresas las que después se quejan de los altos índices de absentismo laboral, obviando que una apuesta decidida por la prevención, la reducción de las sobrecargas y la disminución del estrés laboral reduciría notablemente las cifras de absentismo«.

Actos con motivo del 28 de abril

Dentro de los actos organizados con motivo del 28 de abril, CCOO Huelva ha llevado a cabo una Jornada sobre Enfermedades Profesionales en colaboración con la Universidad de Huelva y la Facultad de Ciencias del Trabajo. En esta jornada participaron más de 50 delegados sindicales, analizando la problemática de la infradeclaración de enfermedades profesionales y reflexionando sobre la necesidad de reforzar la cultura preventiva en las empresas.

Este 28 de abril, desde el sindicado exigirán a los empresarios que se sumen a la responsabilidad, garanticen la seguridad y la salud de sus plantillas e inviertan de manera decidida en prevención. Asimismo, la líder sindicalista ha advertido que «en los casos más graves, como los accidentes mortales (que en 2023 se cobraron la vida de 800 trabajadores en España), CCOO impulsará las medidas penales necesarias contra aquellas empresas que no hayan cumplido con su deber de protección«.

También, desde el sindicato instan a las Administraciones Públicas, en concreto a la Junta de Andalucía, a que «refuercen su papel de fiscalización y control de las condiciones laborales tanto en las empresas públicas como en las subcontratas que prestan servicios para la Administración y especialmente con las empresas mineras que es la Junta quien tiene las competencias y ante denuncias de CCOO con respecto a Matsa, por ejemplo, hace caso omiso».

Finalmente, desde CCOO Huelva han animado a todos los trabajadores a que, ante cualquier sospecha de accidente laboral o enfermedad profesional, acudan al sindicato. «Solo a través de la denuncia y la declaración de estos casos se podrá corregir las deficiencias, mejorar las condiciones laborales, prevenir futuras tragedias y que la inspección actué para sancionar estas conductas«, ha concluido.