Innovación con sabor onubense: Las empresas que están transformando Huelva

Todo el que me conoce, sabe el amor que profeso por mi tierra: su gente, su luz, su gastronomía, sus paisajes… Y, en los últimos años (ya sea por mi posición como presidenta de Jóvenes Empresarios, o por mi propio espíritu curioso) por sus empresas y proyectos emprendedores. Y es que, sin duda, Huelva es mucho más que sol, jamón y playas (aunque admitamos que esas tres cosas nos hacen la vida bastante mejor). Pero lo que muchos no saben es que esta tierra es también un hervidero de innovación y emprendimiento, con empresas que están marcando la diferencia en sectores como la tecnología, la sostenibilidad, la gastronomía y la sostenibilidad.

Algunos se ríen de mí (o conmigo, según cómo queramos verlo), cuando digo que aquí tenemos un pequeño Silicon Valley que tenemos que aprovechar. Ya no solo por el talento y potencial que tenemos, si no porque las condiciones no pueden ser más favorables para crear un negocio (a pesar de las infraestructuras y otros temas de moda a parte). Por eso, como esta columna se llama #EmprendeAndo, que herido traer algunas de las ideas de negocio más potentes, con ejemplos reales de empresas que están dejando huella en nuestra provincia. ¿Cuántas más conoces?

1. Tecnología y Formación: revolucionando la manera de aprender y crear

La educación y la tecnología se han convertido en inseparables. Y en Huelva, hay empresas que lo están llevando a otro nivel con realidad aumentada, inteligencia artificial y formación profesional avanzada.

• Seabery. Si pensabas que la soldadura era solo chispas y humo, Seabery te va a sorprender. Esta empresa onubense, con más de 100 trabajadores, ha desarrollado Soldamatic: un sistema de formación en soldadura basado en realidad aumentada que permite aprender sin riesgos, ahorrando materiales y mejorando la eficiencia. Un claro ejemplo de cómo la tecnología puede hacer la enseñanza más accesible y sostenible.

Stemdo H24

• Stemdo. La primera plataforma de talento digital B2B, es una empresa rompedora que apuesta por el aprendizaje basado en experiencias interactivas, que recopila premios y reconocimientos de innovación y startups. Su objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones a través de metodologías innovadoras que les permiten formarse mientras trabajan. Diciendo hola a las experiencias inmersivas, ya llevan 3 sedes, siendo pionera la de nuestra provincia.

2. Fabricación de productos únicos: de Huelva para el mundo

Cuando hablamos de fabricación, solemos pensar en grandes multinacionales, pero en Huelva hay empresas que están diseñando y produciendo productos únicos que compiten en el mercado internacional.

• Alfalite. Ganadores de la Pyme del Año de 2024 de la Cámara de Comercio, si has estado en algún evento con pantallas LED gigantes, puede que sin saberlo hayas visto tecnología onubense en acción. Alfalite es una de las pocas empresas en Europa que fabrica pantallas LED de última generación, usadas tanto en platós y estudios de televisión, como en espectáculos en vivo y grandes eventos de todo el planeta. ¡From Rociana to the world!

Alfalite H24

• Polarbox. ¿Recuerdas esas neveras portátiles de plástico azul de toda la vida? Pues Polarbox le ha dado un giro de diseño retro y funcionalidad moderna, convirtiéndolas en un objeto de deseo para los amantes del verano y el estilo de medio mundo. Esta empresa de Lepe ha conseguido que una nevera de playa se convierta en un imprescindible con mucho rollo.

Polarbox H24

3. Sostenibilidad y Agroalimentación Inteligente: por un futuro más verde

La innovación no solo trata de tecnología, sino también de cómo hacemos las cosas más eficientes y sostenibles. Aquí, en Huelva, hay empresas que están apostando por un futuro más ecológico y consciente, más allá del famoso hidrógeno verde.

• Naturcode. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de la etiqueta de un producto? Naturcode ha desarrollado un sistema de etiquetado inteligente que permite acceder a información completa sobre alimentos y bebidas escaneando un simple código QR. Más transparencia, más confianza y, sobre todo, más poder para el consumidor.

Naturcode H24

• Nexterra Agrotech. Esta startup onubense ha apostado por el quitosano, un componente natural que fortalece los cultivos y protege contra plagas sin necesidad de químicos agresivos. Un paso adelante en la agricultura sostenible, demostrando que la tecnología y la ecología pueden ir de la mano.

4. Restaurantes conceptuales: comer bien, pero con una experiencia única

Porque la comida no solo entra por el estómago, sino también por los sentidos, hay restaurantes que han entendido que la gastronomía puede ser toda una experiencia.

• Finca Alfoliz. No es solo un restaurante, es un oasis gastronómico donde la sostenibilidad y el producto local son los protagonistas. De la mano del chef Xanty Elías, Finca Alfoliz ofrece platos de alta cocina con ingredientes ecológicos y un entorno que respira naturaleza. Creando así un concepto único, que cuenta con huerto propio y zona de siesta, premiado con una Estrella Verde Michelín y un Sol Repsol Sostenible, entre otros.

Finca Alfoliz

• #PornFood o #TrendFood. Las tendencias gastronómicas también llegan a Huelva, y cada vez más locales apuestan por conceptos rompedores y en tendencia, como son los restaurantes especializados en un producto tendencia: restaurantes de hamburguesas (como Muxo Smash o Knibal Burger), asiática (como Buga Ramen o Master Noodles) de repostería (como las tartas de queso de la Abuela Canalla) o de brunchs (como el de Finca Alfoliz o el de Growers GO Hotel). Sin duda, aún queda espacio para innovar en este tipo de propuestas en la provincia, así que si buscas emprender, ¡aquí hay una oportunidad!

5. Energías Renovables e Industria del Futuro: Apostando por la sostenibilidad

La transición hacia fuentes de energía limpias y prácticas sostenibles es una tendencia global, y en Huelva, varias empresas locales están liderando este cambio.

• Lain Tech. Fundada por la doctora en Biotecnología Eva María Laín, es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías electroquímicas para el sector de la minería y las energías renovables. Su innovador proceso, E-LIX™, permite la extracción sostenible de metales a partir de minerales refractarios, sin generar emisiones y con un consumo mínimo de agua. Este método ha sido implementado en la mina de Riotinto, demostrando su viabilidad industrial y su compromiso con el medio ambiente.

• Dimarsa. Especializada en soluciones energéticas innovadoras, Dimarsa ofrece sistemas de calefacción basados en biomasa en Huelva. La biomasa se destaca como una opción eficiente y económica para calefacción, contribuyendo a la sostenibilidad y al uso de energías limpias.

Huelva, tierra de innovación

Sin duda, en nuestro pequeño paraíso, lo mejor está por venir. Así que te invito a cargarte de inspiración, a que si tienes una idea de negocio, seas valiente y busques ayuda para llevarla a cabo. ¡Huelva nos necesita!