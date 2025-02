Juanma Moreno explica la hoja de ruta para que Andalucía sea socio preferente en el desarrollo del hidrógeno verde

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en que Andalucía se está convirtiendo en referente y puntal de la revolución energética y que lo tiene todo para convertirse en una productora de primer orden de hidrógeno verde y en una exportadora de excepción para lo que cuenta con iniciativas muy relevantes ya en marcha como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Moreno ha firmado este martes en Stuttgart (Alemania), junto al ministro-presidente del estado federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, la hoja de ruta para el desarrollo del Protocolo de Colaboración entre la Junta de Andalucía y este estado alemán, avanzando así en el acuerdo que ya firmaron en octubre del pasado año y que tiene como objetivo la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías verdes.

«Este acuerdo supone estrechar lazos con esta región de Europa para suministrar el hidrógeno verde y todos sus derivados a la economía alemana. Los pasos dados estos años nos consolidan como potencia energética y ello genera puestos de trabajo y que mucha industria se instale en Andalucía, siendo uno de los objetivos marcados», ha añadido.

El presidente andaluz ha asegurado que Andalucía estará en condiciones de producir y surtir de energía limpia a los principales puntos de Europa, siendo uno de ellos Alemania, y ha manifestado que ello permitirá entre otras iniciativas acelerar la expansión de una red europea de hidrógeno verde y combustibles sintéticos renovables, desarrollar una estrategia conjunta para el transporte del hidrógeno, conectar los ecosistemas industriales de ambas regiones en este sector, promoviendo iniciativas y buscando fuentes de financiación conjuntas e impulsar la formación propiciando la movilidad de investigadores, alumnado y profesorado, y la transferencia de conocimientos entre universidades de ambas regiones en torno a las renovables, la inteligencia artificial y la digitalización.

Los acuerdos firmados entre la Junta de Andalucía y estado alemán de Baden-Württemberg los explicará Juanma Moreno en la segunda jornada del Congreso del Hidrógeno Verde que arrancó este martes en la Casa Colón de Huelva. Su ponencia tendrá lugar a las 10.45 horas.

Bulos del H2V

Poco antes, a las 10.30, tendrá lugar otro de los platos fuertes del día con la charla de Miguel Ángel Fernández Sánchez, gerente del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), sobre 'Los bulos del H2V'.

La jornada arrancará a las 9.00 horas con la ponencia que lleva por título 'Retos y oportunidades en la construcción de proyectos a gran escala de hidrógeno verde y derivados'. Moderada por Rafael Lapique, director EPC en Avalon Renovables, intervendrán en la misma Renan Balpe, business development Manager - Energy Transition en Air Liquide Iberia; Diego Toscano, corresponsable del negocio de H2 renovable en Cox; Javier Moret, global head of LNG at RWE Supply and Trading GmbH; Daniel Fernández de Salamanca, CEO - EMEA en Hygreen Energy; y Nacho Casajús, Global Strategy and Growth Lead at Exolum Clean Energies Lead.

También se perfila como interesante, a las 11.30, la ponencia 'Impulsando la descarbonización del transporte marítimo: El rol de los puertos y la innovación en combustibles verdes', moderada por Patricia Gª Mahamud, Relaciones Institucionales Moeve Andalucía, y con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras; Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva; Víctor Jiménez, presidente del Consejo de la Organización Marítima Internacional; Monica Swanson, Program Manager International Hydrogen Port of Rotterdam International; y Joaquín Rodríguez Jadraque, Hydrogen & Clean Power Moeve.

La ponencia sobre 'El precio del H2V' en la jornada inaugural del Congreso del Hidrógeno Verde en la Casa Colón alberto díaz

'Mercados: H2V en movilidad' es el título de la charla que moderará a las 13.00 horas Francisco Montalbán Gómez, presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno y CEO de Clantech. Intervendrán como ponentes Josep Ariño Sarrato, responsable de Mantenimiento y Nuevos Proyectos de Infraestructuras en Transports Metropolitans de Barcelona; Xavier Ribas Olaya, director de EVARM; Miguel Ángel Alonso Juliá, director de Ingeniería y Ofic. Fondos Europeos en Alsa; Manuel Caballero Ocaña, jefe de Proyecto de H2 en Talgo; y Eloy García Álvarez, director del departamento de hidrógeno y equipos industriales en Arcamo Controls.

Y a las 15.45, Luis Montoto Rojo, periodista de ABC, moderará la ponencia 'Desarrollo de proyectos H2V - Bancabilidad', en la que estarán Luis Iglesias Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Hidrógeno en Enagás Renovable; Dorian de Kermadec, head of Cleantech Advisory en BBVA; Carlos Mínguez, socio de Andersen en el departamento de Derecho Público y Regulatorio de las oficinas de Madrid, Valencia y Sevilla; y Juan José Aguerrea Izquierdo, director Desarrollo de Negocio Energía Renovable en Marsh.