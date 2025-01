La Junta de Andalucía saca una nueva ayuda de casi 1.500 euros al mes: así puedes solicitarla

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva ayuda económica que puede alcanzar hasta 1.449 euros al mes, destinada a apoyar a las familias andaluzas en situación de vulnerabilidad. A continuación, te explicamos en detalle en qué consiste, quiénes pueden beneficiarse y cómo solicitarla.

Se trata de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), una prestación económica que busca garantizar unos ingresos mínimos a las familias que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La cuantía de la ayuda varía en función del número de miembros de la unidad familiar, pudiendo llegar hasta los 1.449 euros mensuales en 2025.

¿Qué es el RMISA?

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía es un programa de ayuda económica diseñado para garantizar unos ingresos básicos a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

Esta prestación no solo ofrece apoyo económico, sino que también está vinculada a un plan de inserción personalizado. Es decir, los beneficiarios, además de recibir la ayuda, pueden acceder a recursos y servicios para mejorar su situación laboral, educativa o social, fomentando su autonomía y participación activa en la sociedad.

El RMISA actúa como una red de seguridad económica y social, ayudando a las familias andaluzas a cubrir sus necesidades básicas mientras trabajan en su integración y estabilidad a largo plazo.

¿Quién puede solicitarla?

Para acceder a esta ayuda, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

-Residencia: todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en algún municipio de Andalucía.

-Edad del solicitante: el titular debe tener entre 25 y 64 años. Sin embargo, existen excepciones para personas de 18 a 24 años que acrediten situaciones especiales, como discapacidad igual o superior al 33%, tener menores a cargo, ser huérfano de ambos progenitores, haber sido víctima de violencia de género, entre otras.

-Ingresos: los ingresos de la unidad familiar no deben superar el umbral establecido por la Junta de Andalucía para acceder a la RMISA.

¿Cómo se solicita la ayuda?

La solicitud de la RMISA se puede realizar a través de los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida el solicitante. Es importante presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados, como el certificado de empadronamiento, documentos de identidad, justificantes de ingresos y cualquier otra documentación que se requiera según la situación particular de la unidad familiar.

La ayuda se puede solicitar tanto de forma presencial como online.

Plazas y resolución

Recibida la solicitud y la documentación pertinente en los servicios sociales comunitarios, éstos lo remitirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios sociales, órgano encargado de su instrucción y resolución de la solicitud. El órgano gestor de la Delegación Territorial realizará las actuaciones de comprobación que resulten necesarias.

El plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Si transcurridos dos meses desde la presentación de una solicitud no se hubiere dictado resolución expresa, podrá entenderse que ésta ha sido desestimada. No obstante lo anterior, la Delegación Territorial está obligada a resolver todas las solicitudes, en el sentido que le corresponda y con efecto desde el día primero del mes siguiente a su fecha de entrada en el órgano competente para resolver, por lo que no será necesario, en ese caso, presentar una nueva solicitud.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas solicitantes y será comunicada a los servicios sociales comunitarios y al Servicio Andaluz de Empleo, disponiendo de un mes para la elaboración participada del Plan de inclusión sociolaboral, que deberá ser consensuado y suscrito, de forma conjunta, por la persona titular y en su caso, por las personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía integrantes de la unidad familiar mayores de 16 años, y el o la profesional de los servicios sociales comunitarios y de la Red de unidades de orientación profesional de Andalucía.

Para más información, se recomienda consultar la página oficial de la Junta de Andalucía o acudir a los servicios sociales de tu localidad.