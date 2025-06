Antonio Caballero y Lauri Garrido, trovadores por sevillanas de cada salida rociera de Moguer

No hay muchas personas que tengan el talento para contar y cantar a la vez una historia que sirva como semblanza de alguna persona o acontecimiento destacado. En Moguer cada año consigue emocionar por sevillanas el matrimonio formado por Antonio Caballero y Lauri Garrido, que forman un tándem perfecto entre quien compone con maestría y quien interpreta con arte. Son muchos años ejerciendo de trovadores de la localidad durante cada romería del Rocío, tradición en la que la música es vehículo de oraciones, recuerdos y sentimientos que se llevan muy dentro del corazón.

Este año 2025, coincidiendo con la salida de la Hermandad de Moguer, la cuarta filial más antigua, interpretarán dos composiciones especiales. Una de las sevillanas que estrenarán va dedicada a Antonia Cartes, que este año falleció repentinamente y Antonio quiere hacerle este regalo a su familia en la calle Mercado.

«Antonia Cartes ha luchado mucho por la cultura del caballo en Moguer. Estaba en la Asociación Hípica de Montemayor y era una rociera de pro» Antonio Caballero

Traza de ella un perfil en el que destaca a Huelva24.com que «ha luchado mucho por la cultura del caballo en Moguer. Estaba en la Asociación Hípica de Montemayor y era una rociera de pro. Fue alcaldesa de carreta y una remontista magnífica. Una mujer de las artes y la cultura».

La otra sevillana va para su madre, Montemayor, que «lo está pasando mal» por un problema de salud. «Ha salido muy bonita y se la vamos a cantar», se limita a decir Antonio, a quien se le nota la potente carga sensible que hay en esta letra cosida con melodía a los acordes.

Las vivencias más auténticas son sevillanas

Asegura que «mis vivencias rocieras van adherida a las sevillanas porque realmente las vivo». Así ha podido dedicar sevillanas a personas que apreciaba y conocía bien, como Ventura o Pepe el Lobito, «personas que se han ido y no puede escribir sobre ellos nadie que no lo haya vivido nada su lado», recalca.

«Teniendo una hermandad con más de 300 años en Moguer es difícil no pertenecer a una familia rociera»

Antonio Caballero se llama en realidad Antonio Rodríguez Domínguez y tiene 55 años. Los más cercanos le llaman Rodri, pero también se le conoce como Antonio Caballero hijo. Su padre es Antonio Rodríguez Cruzado. En la localidad todas las familias tienen motes y proceden de los Los Pícaros, que se juntaron con los Millanes y los Lobitos. Considera que «teniendo una hermandad con más de 300 años en Moguer es difícil no pertenecer a una familia rociera». En su caso, su bisabuela Antonia ya iba en una carreta tirada por bueyes al Rocío y continuó la tradición con sus abuelos, su padre y su madre, que iba montada en camiones. Su padre, que formó parte del grupo Orujo, compuso todo un himno llamado 'Moguer se va al Rocío' y también es autor de un libro sobre los motes y personajes de Moguer.

Lauri y Antonio / Los padres de Antonio con su hija / Montemayor, la madre de Antonio H24

La mujer de Antonio, Lauri Garrido, viene de la familia a la que decían la Tana y Tres Pelos. «Tres pelos era una persona tenía bueyes y llevaba el carretón de los bueyes y había una tradición muy grande. Los Cascarillas llevan los bueyes y antes los llevó su abuelo y ella tiene la tradición de su padre, gran amante de los carros y los mulos. Falleció en 2012 y tiene un museo de guadarnés».

Con estos antecedentes e influencias, no era de extrañar que Antonio ya compusiera con 15 años. «Me gustaba la literatura y he sido un loco de los poetas, sobre todo de García Lorca, Juan Ramón Jiménez y el resto de los de la generación del 27 y el 89», explica, faceta que se unió con la musical, pues estaba dando clases. «Me gustaba jugar con las letras», señala.

Ha compuesto para grandes artistas

Ha compuesto para María de la Colina en dos discos, para Manguara, Los Marismeños. Formó el grupo Palodulce entre 1994 y 1997, con el que grabó el disco 'Voz de agua', con la participación de grandes artistas como Tomatito, Niño de Pura, José Antonio Rodríguez y Manuel Soler, entre otros. También elaboró el disco 'Al Rocío con Moguer', que no llegó a editarse pero que muchas personas han tenido acceso a él porque se distribuyó por el pueblo y lo han cantado y disfrutado. «Gustó muchísimo», apunta.

«Mi producción de sevillanas ha estado centrada en Lauri, mi mujer. Me he centrado en su forma de interpretar«

«Mi producción de sevillanas ha estado centrada en Lauri, mi mujer. Me he centrado en su forma de interpretar. Ella le canta a la hermandad en el arroyo de la Rocina siempre una sevillana y en el pueblo cuando sale la hermandad», explica Antonio.

Comenta que antes el carretón iba desde la plaza de la iglesia hacia arriba por la calle Pedro Alonso Niño hacia la nueva avenida donde se hacía la misa de romeros, pero hace años cambió y se fue a la feria y se empezó a pasar por la calle nueva hacia abajo. Antes de la misa salía a la puerta y le cantaba a las ocho de la mañana y era «un momento muy acogedor, en el que siempre he hecho una sevillana a una persona rociera que se ha ido o por ensalzar a la hermandad». A partir de que ya se casó y se fue a vivir a la calle Mercado, donde vive toda la familia de su mujer. «Le cantaba ante lo de Manolo Batista la salve, que son familia mía, y le hecho una mano cantando. Hacemos un recorrido fantástico», expone.

En 2013 para el pregón del Rocío escribió 'La Hermandad que yo más quiero', cantada por niños y mucha gente de Moguer. Recuerda que formó un grupo llamado Punto de Sal y cita a su primo Francis Gómez, a quien considera «un creador impresionante» y al que le confía todo lo que compone para que le dé de su opinión y desarrollarlo juntos.

Antonio ha sido muy prolífico, pero reconoce que también «hay años que no hago nada, no tengo producción nueva y tiro de cosas que tengo». Señala que no hace mucho cantaron una sevillana de un chico de Palos, Ramón Millán, que es sobrino suyo. «Me gustó tanto que la canté».

Un himno para dos reinas

Este compositor moguereño ha logrado lo que nadie. Creó una sevillana para la Virgen de Montemayor llamada 'Timón y timonero' y la cambió para adaptarla al Rocío y gustó muchísimo. «Sale mucho en las redes y hasta me han llamado de un pueblo de Almería para pedirme permiso para grabarla con otra letra que ha hecho su madre para un Cristo. Me dicen que están enamorados de esa música y que no hay interés comercial, sólo para el pueblo, que es de 3.000 habitantes».

También ha comprobado cómo hay parecidos más que razonables entre sus composiciones y otras posteriores. «José Manuel Muñoz me llamó para hablarme de una sevillana de Paco Cepedo, que la música es mía entera. Vaya lío, porque las sevillanas se pueden cruzar, es cuestión debate, pero…», detalla. En este caso la hizo en el año 89.

Pero no acaban ahí las situaciones especiales. Él ha hecho mucha producción para los coros de la Hermandad de Montemayor. Un año Paco Luis Díaz escribió «una sevillana preciosa de los azulejos de Moguer y me encantó». Para un disco del coro de 1992 hizo una música de esa letra y «la hemos cantado en varios sitios, en triduos, y con amigos».

Resulta que este año pasa toda la comitiva por un azulejo en la calle Vendederas. Acompañado por Alicia y su hermana Eva, cantan la sevillana y «nos cogen el video y en Moguer están diciendo que qué bonita, sin saber que tiene 30 años», resalta. «Hay sevillanas que parecen nuevas porque no se escuchan y ésta tiene vigencia. Ha pegado el pelotazo en la romería de Moguer de este año», indica.

Un año hizo el camino con Huelva ,en 2013, y señala que «todavía hay gente que me lo recrimina». Una excepción a una vida con Moguer. «Son muchas vivencias y me quedo muy satisfecho de lo vivido con mi gente», resalta y recuerda a la familia Daza y cuando Antonio Jesús, que ahora está en el cielo, le decía «cántame un poquito».

También repara en que en Spotify se puede encontrar el disco 'Rocío, siempre Rocío', de 2005. Han pasado 20 años y «la gente todavía me dice que cuando voy a hacer el segundo». Grabaron 50 sevillanas en el fin de semana del puente del Día de Andalucía con toda su familia y quedó «muy bonito». Hicieron una presentación que contó con Manuel de la Luz al toque. «Pegó un pelotazo y se vendió todo por la hermandad», valora.

El disco lo hizo con Jesús Cayuela, que ha hecho arreglos de cuerda para José Merced. «Me he movido por la esfera artística y conozco a mucha gente. Mi padre era un poco artista y también los conozco por estar en la Peña Flamenca y en la organización del Festival y por mi primo Francis Gómez».

La fascinación de Migue Poveda con Lauri

A colación de mencionar a Cayuela, recuerda que en una noche de unas Navidades en el Rocío coincidieron con Miguel Poveda, que estaba grabando un disco con este amigo, y «se quedó impresionado con cómo cantó mi mujer. Cantamos 'María la Portuguesa' como la canta Argentina, que es muy amiga nuestra. De hecho canta un tema mío, 'Alegría del Descubrimiento'.

Este Rocío volverá a disfrutar tocando mientras canta su mujer, con las voces y bailes de sus compañeros de reunión, donde hay mucho artista. En cualquier instante de la romería, como en esta conversación, volverán algunos de los flashes de una vida consagrada a pasar los acontecimientos de la vida y sus protagonistas por el tamiz de su saber y su sensibilidad para inmortalizarlos, lo que querríamos hacer todos con todo aquello que amamos.