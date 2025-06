Bonares, 90 años caminando con devoción para llegar ante la Virgen del Rocío

Corría el año 1935. La Romería del Rocío comenzaba a experimentar un gran crecimiento a raíz de la coronación canónica de la Virgen. Numerosos vecinos de las comarcas cercanas a la aldea acudían a la romería y poco a poco iban fundándose nuevas hermandades en todo el entorno. Fue en ese momento cuando unos vecinos de Bonares decidieron dar el paso y erigir una hermandad filial para rendir pleitesía a la patrona de Almonte.

Fue el doctor Pedro Bueno Bautista el que decidió dar el paso, tras muchos años peregrinando al Rocío junto a la Hermandad de Huelva. Con él se animaron otros como el sacerdote Luis Calderón Tejero, Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz y José Espinosa de los Monteros. Amadrinados por la filial onubense, la erección canónica llegaría el 29 de abril de 1935 adquiriendo el número 20 en el orden de antigüedad de las filiales.

El simpecado de Bonares por las calles de la aldea s. borrero

Desde entonces mucho ha cambiado. El primitivo simpecado bordado por las jóvenes del pueblo sería sustituido por al actual que realizarían las Hermanas Trinitarias de Sevilla en 1972 bordado en oro sobre terciopelo verde. La primitiva carroza, adquirida a la Hermandad de Huelva por 1000 pesetas simbólicas para ese primer camino cambiaría en los años 80 por la actual de Orfebrería Villarreal. Pero algo sí que no ha cambiado: la fe con la que el pueblo de Bonares peregrina cada año por Pentecostés y la ligazón del apellido Bueno con la historia de la hermandad.

Un apellido rociero

Y es que este año, cuando se cumplen 90 años de su fundación, el hermano mayor de Bonares será Javier Bueno. Nieto de Pedro Bueno, el fundador; y sobrino del primer hermano mayor, Antonio Bueno. «El apellido Bueno es rociero por que la Virgen así lo ha querido» señala Javier. «La hermandad la fundó mi abuelo Pedro Bueno, queriendo éste que su primer hermano mayor fuera el primogénito de sus cinco hijos, mi querido tío Antonio Bueno con la edad de seis años».

Junto a ellos el resto de hermanos y primos también han estado ligados a la hermandad en estos años ejerciendo de camarista, hermanos mayores o presidentes. Y es que para el hermano mayor de la romería de 2025 «es un orgullo y una alegría inmensa, sé que están conmigo, que me ayudarán a realizar el sueño de mi vida, ellos me llevan de la mano». Una herencia que Javier desea «trasmitir a las nuevas generaciones de mi familia».

Antonio Bueno, con 7 años, primer hermano mayor mg

De entre toda la familia Bueno, destaca la figura de Antonio, aquel crío que en el primer año de vida de la hermandad ocupó el cargo de hermano mayor y, quizás entonces, sintió la llamada del Espíritu Santo. Fue ordenado sacerdote en 1954, dejando un gran recuerdo en la ciudad de Huelva en el orbe rociero.

«No he conocido a nadie que quisiera más a la Virgen que él», señala su sobrino. Volvió a ocupar el cargo de hermano mayor el cargo de hermano mayor en 1985, por el 50º aniversario y posteriormente en 2012, por el 75º aniversario de la hermandad. Para quien este año portará la vara dorada de la hermandad, don Antonio Bueno fue el guía de los suyos «en muchos aspectos de la vida y como no podía ser de otra manera, la Virgen era su pilar y también quiso que lo fuera para nosotros. Hemos tenido muchas vivencias con él y la Virgen y siempre ejerciendo de profesor en la materia, no hemos podido tener mejor persona para ello».

Para Javier Bueno «caminar con Bonares es ver cómo un pueblo entero se pone en marcha el jueves por la mañana y se echa a las arenas para llegar ante la Blanca Paloma. Es ver caras de devoción y fe en una hermandad que derrocha solera». Una jornada de camino a la que el hermano mayor invita a participar para disfrutar de la convivencia.

Este año del 90 aniversario sirve para la hermandad como homenaje a todos los que han pasado por la misma, haciendo posible «la maravillosa realidad que disfrutamos hoy» y que hoy protegen a todos los bonariegos desde las Marismas del Cielo.