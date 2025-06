El Rocío 2025: los romeros de Matalascañas inician su camino

La Matriz de Almonte partirá hacia El Rocío como es tradición el próximo miércoles. Sin embargo, para muchos almonteños la romería dará comienzo algunos días antes. Los romeros de Matalascañas realizarán su particular camino en la jornada del lunes. Un camino que no los lleva a la aldea, si no al propio municipio de Almonte, para partir desde allí, ya todos juntos, al encuentro con la Virgen del Rocío.

Un camino cuyos inicios se remontan al año 1982 y que el año pasado vivió una gran transformación, dejando de recorrer la carretera A-483 que une Matalascañas con Almonte para transitar por un nuevo itinerario adentrándose en el Espacio Natural de Doñana, un camino más seguro y una mejor experiencia. Tras la prueba del pasado año, de cara a este 2025 el nuevo camino ha sufrido algunas modificaciones a fin de reducir algunos kilómetros de recorrido.

A las siete y media de la mañana dará comienzo el camino de los romeros de Matalascañas. A esa hora dará comienzo en la Parroquia San Francisco de Asís la misa de romeros que estará cantada por el Coro Rociero de Matalascañas. Una vez finalizada la ceremonia religiosa, dará comienzo el camino, siguiendo todos los rocieros los pasos que irá marcando el guión rojo bordado en oro que los representa.

En su caminar pasarán por el centro de visitantes El Acebuche. Más adelante tendrá lugar, a las 12 del medio día el rezo del ángelus, continuando el camino hasta llegar al antiguo poblado de Los Cabezudos, donde los romeros de Matalascañas realizarán el sesteo. Tras reemprender la marcha, habrá una nueva parada de convivencia en el Pinar Jurado, estando prevista la llegada de la comitiva a las puertas de Almonte pasadas las nueve de la noche.

Una vez reorganizada la comitiva y despedidos los vehículos, los romeros de Matalascañas entrarán en Almonte en dirección a la Parroquia de la Asunción, transitando por la avenida de los Cabezudos, Triana, Monumento a las Yeguas, Altozano, Sebastián Conde y plaza Virgen del Rocío. En el pueblo serán recibidos por las autoridades municipales y la Hermandad Matriz junto a la hermana mayor de la Romería de 2025.