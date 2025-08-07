Agentes de la Guardia Civil, con el detenido por estafar a empresas cárnicas de la Sierra de Aracena

Estafa 8.000 euros con justificantes de transferencia falsos a empresas cárnicas de la Sierra de Aracena El detenido, con antecedentes por prácticas similares, encargaba jamones ibéricos de máxima calidad y simulaba el pago a unas empresas que no recibían el dinero

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre, en la localidad del Puerto de Santa María (Cádiz), imputándole un total de cinco delitos de estafa, dos de estafa en grado de tentativa, cuatro delitos de falsificación de documento privado y tres delitos de suplantación de identidad.

Las investigaciones comenzaron al recibirse varias denuncias de empresarios de industrias cárnicas de la Sierra de Aracena, de las localidades de Hinojales, Aracena y Corteconcepción, ya que habían realizado venta de sus productos a un tercero no llegando a recibir el cobro de los mismos.

Tras gestiones practicadas, se llegó a conocer que el estafador, habría usado un modus operandi muy similar en la mayoría de los delitos investigados consistente en ponerse en contacto con personas de las empresas perjudicadas, para solicitar la compra de productos cárnicos de alto valor, siendo habitual el requerimiento de jamones y paletas 100% de bellota, utilizando para ello medios de comunicación telemática.

Falsificaciones y suplantación de identidad

Una vez encargados los productos, esta persona simulaba su pago remitiendo a los perjudicados justificantes bancarios con supuestas transferencias que resultarían ser fraudulentas, suplantando incluso la identidad de terceros.

Identificada esta persona, una vez detenida, se pudo verificar que le constaban seis requisitorias judiciales, por delitos similares.

Estos hechos han causado una gran alarma social entre los empresarios de la zona, los cuales han sido engañados, ya que el varón tiene altos conocimientos del sector cárnico, suponiendo un perjuicio económico a las empresas perjudicadas de un total de casi 8.000€, así como más de 9.500€ relacionados con dos delitos de estafa en grado de tentativa que no llegaron a consumarse.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Aracena y el Equipo ROCA 1. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desde la Guardia Civil recomiendan verificar la identidad de las empresas que compren nuestros productos y a ser posible, comprobar que los pagos se han recibido en la cuenta bancaria correctamente.