Las obras en la calle Mackay Macdonald de Huelva incluirán también una renovación de la calzada

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado las obras que se están realizando en la calle Mackay Macdonald para mejorar el alcantarillado, confirmando que «el Ayuntamiento y Aguas de Huelva aprovecharán las actuaciones para renovar la calzada». De esta forma, tras la puesta en marcha el pasado martes, del Plan de Asfaltado Municipal 2025, que cuenta con una inversión superior al millón de euros, para intervenir en 12 barrios de la capital, se «añade ahora toda la calle Mackay Macdonald, desde la Plaza de Los Litri hasta el número 7 de Federico Mayo, con una actuación profunda para solucionar problemas de baches, socavones y también inundaciones y acumulaciones de agua, porque tras la sustitución de distintas conducciones de saneamiento y abastecimiento de agua, se renovará completamente el asfaltado».

Acompañada por la directora de operaciones de Aguas de Huelva, Guadalupe Carrasco y técnicos de la entidad, además de los concejales de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, y de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; la alcaldesa ha celebrado «la actuación coordinada entre Aguas de Huelva y el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Huelva para resolver una serie de deficiencias existentes en el colector de aguas residuales y optimizar las conducciones de abastecimiento, con beneficios directos para los vecinos en cuanto al incremento de la capacidad de los servicios, ampliando las posibilidades de desagüe en la calle y la presión en los domicilios, pero además, asfaltando toda la calle para dar respuesta a una demanda de los ciudadanos, al ser una zona de tráfico intenso que estaba en muy malas condiciones».

Como ha dicho Pilar Miranda «una demostración más de la importancia de coordinarnos y colaborar, uniendo fuerzas para sacar provecho a cada actuación, por pequeña o grande que sea, siempre en beneficio de Huelva y los onubenses».

Trabajos y plazos

Las obras comenzaron el pasado 14 de julio y cuentan con un plazo de ejecución de ocho semanas, por lo que está previsto que terminen en la primera quincena de septiembre. Actualmente, las tareas están centradas en el objetivo principal de la obra, la sustitución de 140 metros de colector de hormigón por uno de PVC, además del reemplazo de siete pozos de registro de red y dos acometidas.

A continuación, se procederá a la renovación de dos conducciones de abastecimiento para seguir sustituyendo el fibrocemento en la ciudad y mantener la calidad del suministro de la zona.

Finalmente, se procederá al asfaltado, desde la plaza de Los Litris hasta el número 7 de Federico Mayo.