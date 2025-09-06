Abierto el plazo para inscribirse en los clubes de lectura municipales

Las Bibliotecas Municipales de Huelva se preparan para iniciar en octubre una nueva edición de sus Clubes de Lectura, una propuesta cultural ya consolidada que promueve el hábito de lector y ofrece a la ciudadanía un espacio de encuentro en torno a los libros, la conversación y el intercambio de ideas.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado la relevancia de esta iniciativa cultural, «los clubes de lectura no solo fomentan el hábito lector, sino que también fortalecen el tejido social de los barrios, generando espacios de diálogos, convivencia y crecimiento personal. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como herramienta de cohesión y participación ciudadana, y las bibliotecas municipales son un pilar fundamental en esta misión».

La iniciativa, gratuita y abierta a todos los públicos, dinamizarán un años más la vida cultural de los barrios a través de cuatro bibliotecas municipales. En concreto, participarán la Biblioteca Almudena Grandes (Huerta Mena), la Biblioteca Rogelio Buendía (Polígono San Sebastián) y la Biblioteca Miguel Hernández (La Orden), que comenzarán en octubre, mientras que la Biblioteca Juan Ramón Jiménez, en La Hispanidad, dará inicio a sus sesiones en noviembre.

Funcionamiento de los clubes

Los clubes de lectura se desarrollarán con una frecuencia que puede ser semanal, quincenal o mensual, adaptándose a cada grupo, y contarán con encuentros mensuales o vespertinos según la organización interna de cada centro. En ellos, los participantes leerán una misma obra y se reunirán periódicamente para comentarla bajo la coordinación del personal bibliotecario, en un ambiente participativo y enriquecedor.

Las inscripciones ya se encuentran viertas en cada una de las bibliotecas, con plazas limitadas y por orden de solicitud. Las personas interesadas pueden formalizar su participación directamente en el centro elegido o consultar toda la información en la web oficial del sistema de bibliotecas.