Estos serán los cambios de circulación que entrarán en vigor en La Hispanidad el próximo lunes

La concejalía de Movilidad y Educación del Ayuntamiento de Huelva está llevando a cabo estos días una actuación para reorganizar la circulación en La Hispanidad, con la intención de mejorar la accesibilidad a la barriada, facilitando la entrada a los vecinos. Además, gracias a esta iniciativa también se va a conseguir dar fluidez al tráfico en la zona, ya que con los nuevos cambios se evitan desvíos y rodeos innecesarios.

La concejala responsable del Área, Milagros Rodríguez, ha explicado que «la actuación está pensada para beneficiar principalmente a los vecinos de La Hispanidad, que ahora tendrán más fácil el acceso a su barriada, aunque nuestra intención es que repercuta en el tráfico de toda la ciudad, porque al ampliar las posibilidades de entrada al barrio, evitamos que los vehículos tengan que desviarse hasta la rotonda de la avenida de Andalucía, descongestionando este nexo en una de las vías principales de la ciudad».

A partir de la próxima semana, «será más fácil adentrarse en La Hispanidad, vengas de donde vengas, sin necesidad de dar rodeos, ni desviarse a la avenida de Andalucía, porque habrá muchas más posibilidades de acceso desde las distintas calles de la propia barriada».

De esta forma, a principios de la próxima semana, ya estará activa la nueva organización del tráfico que viene marcada por el doble sentido de circulación en el primer tramo de la calle Ruiz de Alarcón y los nuevos giros permitidos en Rubén Darío hacia Alonso de Ercilla y desde la calle Baleares.

La concejala Milagros Rodríguez ha visitado esta mañana las obras h24

En concreto, el primer tramo de la calle Ruiz de Alarcón, desde Rubén Darío hasta su conexión con la calle Inca Garcilaso, pasa a tener doble sentido de circulación, permitiendo así el acceso directo, hasta ahora prohibido, desde la calle Rubén Darío en ambos sentidos hacia el interior.

Además, se permitirá hacer el giro para acceder directamente a la calle Alonso de Ercilla desde la calle Rubén Darío, evitando así el desvío y rodeo hasta la rotonda de la avenida de Andalucía, lo que reducirá la congestión en este punto. Asimismo, a partir de ahora, también se podrá girar a la izquierda desde la calle Baleares para acceder a Rubén Darío.

Entorno de Rubén Darío

Los trabajos para llevar a cabo estos cambios implican tareas de señalización horizontal y vertical, así como fresado del asfalto para eliminar señalización antigua y cambio de semáforos.

Entre el lunes y hoy martes se han llevado a cabo las tareas en Ruiz de Alarcón, mientras que al final de semana se espera culminar las actuaciones en el entorno de Rubén Darío para que a partir del próximo lunes, 27 de octubre, entre en funcionamiento toda la operación de movilidad.