La alcaldesa de Huelva le lleva a la consejera una lista de demandas sanitarias para la ciudad

Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva, ha aprovechado la comparecencia esta mañana en la capital onubense de la consejera de Salud, Rocío Hernández, para recordarle varias de las demandas que tienen los ciudadanos respecto a la sanidad pública. «Gracias por aguantarme tantas veces como te he llamado y te he reivindicado y gracias por tu talante. Ahora subimos un peldaño más para tratar de arreglar ese desequilibrio que tiene Huelva y por el que estamos peleando a fondo. Huelva es la única provincia de Andalucía que no tiene todavía un hospital materno infantil y esa asignatura pendiente se va a solucionar con este proyecto real y súper necesario que va a llevar a cabo el gobierno de Juanma Moreno. Ahora esperamos que las obras comiencen lo antes posible«, señalaba.

La primera edil de la capital onubense quería dejar al lado las rencillas políticas. Así, esgrimía que «el 3 de marzo ya fue un día importante en el que el todos los onubenses nos juntamos por nuestra universidad y ahora creo que también por el bien de Huelva hay que dejar al lado la política y debemos unirnos para reivindicar el hospital materno-infantil. Huelva sufre desde hace muchos años un desequilibrio en materia de infraestructuras ferroviarias, eléctricas o hidrológicas, pero también en materia de tener un sistema sanitario seguro, digno y de calidad. El AVE es importante pero la vida lo es más. Yo sirvo a la ciudadanía y le reivindico lo mejor para ella sin importarme el signo político. Lo hice pidiéndole el AVE al gobierno de Pedro Sánchez y ahora lo hago exigiéndole a Juanma Moreno una sanidad digna y le agradezco el esfuerzo y la preocupación que tiene con Huelva«.

«Mi padre ya me dijo que había que arreglar la sanidad»

Hace once días tuvo lugar en la Gran Vía de la capital onubense una gran manifestación en defensa de la sanidad pública. Al respecto, Miranda ha explicado el motivo de su ausencia. «No asistí porque no quiero politizar este tipo de asuntos sino estar al lado de los onubenses que quieren tener la mejor sanidad pública posible. Mi padre era médico, concretamente jefe del servicio de Urología, y con 90 años y medio la última vez que fui con él al Juan Ramón Jiménez me dijo allí mismo en el hospital que había que arreglar la sanidad en Huelva porque la veía problemática. Y mi intención y mi obligación siempre ha sido la de arreglar las cosas de los onubenses«.

Por eso, y como aquella concentración promovida por Onusap se realizó principalmente para intentar salvar la unidad de Cirugía Vascular, la alcaldesa se ha sumado a esa reivindicación. «Quiero que haya en Cirugía Vascular todos los profesionales que sean necesarios, así que le pido a la consejera de Salud que se agilicen y mejoren las listas de espera«.

Otra de sus demandas ha sido la de «mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios porque tenemos que evitar la fuga de talentos». En este sentido, añadía que le pedía a Rocío Hernández «que actualice la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS)«.

También comentó que quiere que la Junta «mejore las condiciones de los centros de salud de las barriadas de Huelva». «Te vas a encontrar siempre con una alcaldesa reivindicativa pero que también va a colaborar en todo lo necesario para que la situación de la sanidad mejore».

Nuevos centros de salud

Por su parte, la consejera Rocío Hernández ha repasado la puesta en marcha desde 2019 de seis nuevos centros de salud en la provincia de Huelva, que, unido a numerosas obras de ampliación y reforma ya acometidas o en proceso, suponen una renovación de la red de atención primaria inédita hasta ahora en la historia de la sanidad pública onubense, con un programa de inversiones sin precedentes, que supera los 25 millones de euros.

Así, se ha referido a la puesta en funcionamiento de los centros de salud de Galaroza, Isla Chica (en Huelva capital), Gibraleón, Lucena del Puerto, Niebla y Rosal de la Frontera, al que hay que añadir un séptimo, ya construido y que se está ultimando para su apertura, en Corrales (Aljaraque) y un octavo en fase previa a la licitación de las obras en Aracena.

La titular de Salud y Consumo ha recordado, además, que la Consejería ha priorizado otros dos nuevos centros de salud en la provincia: uno en el Molino de la Vega, en el Distrito III de Huelva capital, y otro en Valverde del Camino.